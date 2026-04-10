Este viernes 10 de abril en las bases de la Nasa se viven horas determinantes para preparar el regreso a la Tierra de la misión Artemis II, que hizo el histórico viaje a la Luna después de más de medio siglo, con el despegue de Apolo 17 en 1972.

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Ahora, 54 años después, los ojos están puestos en la ansiada llegada de la nave Block 1 Orión, que despegó de la Tierra el pasado primero de abril y estuvo nueve días en el espacio y sobre el satélite natural del planeta. Los ingenieros del centro aeroespacial de Estados Unidos se alistan para la parte más riesgosa.

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La nave que lleva a los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen regresa a la Tierra desde el punto más lejano de la Luna al que haya llegado un humano. Además de ese largo viaje, la nave aterrizará a toda velocidad en el Pacífico, a kilómetros de la base de Cabo Cañaveral, de donde despegó.

Todo tiene que estar perfectamente preparado, porque un fallo puede terminar en una catástrofe. El aterrizaje de la Orión, usada en la misión Artemis II, está previsto para llegar sobre las 7:07 de la noche (hora colombiana) de este viernes. Podrá ver la transmisión en directo en la página web de Pulzo, así como en su canal de YouTube.

EN VIVO: Regreso a la Tierra de la misión Artemis II que viajó a la Luna

Vea aquí el minuto a minuto del punto más crucial de la misión de la Nasa:

1:43 p.m 2026-04-10T13:43:02-05:00 ID: lpbvn Ultiman detalles en las bases de la Nasa Los ingenieros y otros colaboradores se preparan en el océano Pacífico para el aterrizaje de la nave.

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