El amerizaje está programado para las 7:07 p.m. (hora en Colombia) en el Océano Pacífico, donde equipos de la NASA estarán listos para recibir a Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen.

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La transmisión en vivo del regreso comenzará desde las 5:30 p.m., tanto en plataformas digitales como en medios aliados, permitiendo seguir cada etapa del proceso.

Entre los momentos clave del cronograma están la separación de los módulos de la nave, la entrada a la atmósfera terrestre y el descenso final hasta el amerizaje.

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Durante la misión, hubo momentos sin comunicación debido a que la nave pasó por detrás de la Luna, bloqueando las señales.

Tras el aterrizaje, los astronautas serán trasladados a un barco para revisiones médicas, y posteriormente participarán en una rueda de prensa hacia las 9:30 p.m. en el Centro Espacial Johnson.

Este evento representa un avance importante en la exploración espacial y un paso clave en el programa Artemis hacia futuras misiones tripuladas a la Luna.

¿Qué es Artemis y por qué es importante?

El programa Artemis es la iniciativa de la NASA que busca llevar nuevamente astronautas a la Luna y establecer una presencia humana sostenible en su superficie.

Su nombre proviene de Artemisa, la diosa griega de la Luna y hermana de Apolo, en referencia al histórico programa Apollo program que logró el primer alunizaje en 1969. Sin embargo, Artemis va más allá: no solo pretende regresar, sino quedarse y preparar el camino para futuras misiones a Marte.

El programa está compuesto por varias misiones. Artemis I fue una prueba no tripulada que validó el funcionamiento de la nave Orion y el cohete Space Launch System.

Luego, Artemis II, ya con tripulación, tuvo como objetivo orbitar la Luna y probar los sistemas con humanos a bordo. Finalmente, Artemis III buscará llevar astronautas nuevamente a la superficie lunar, incluyendo a la primera mujer y la primera persona de color en pisarla.

Artemis es clave porque plantea una nueva forma de exploración espacial: sostenible y colaborativa.

A diferencia de las misiones Apolo, que eran viajes cortos, este programa pretende construir infraestructura en la órbita lunar y en la superficie, como la estación Lunar Gateway, que servirá como punto de apoyo para futuras expediciones. Además, se planea establecer bases en el polo sur de la Luna, una región de gran interés por la posible presencia de hielo de agua.

¿Quiénes inventaron Artemis?

Este programa también impulsa la cooperación internacional y el desarrollo tecnológico. Países y agencias espaciales de todo el mundo participan mediante los Artemis Accords, que establecen principios para la exploración pacífica del espacio.

Asimismo, empresas privadas desempeñan un papel fundamental en el diseño de vehículos, sistemas de aterrizaje y logística.

En resumen, Artemis es clave porque no solo representa el regreso del ser humano a la Luna, sino el inicio de una nueva era de exploración espacial.

Su enfoque en sostenibilidad, innovación y colaboración internacional lo convierte en el paso necesario para avanzar hacia misiones más ambiciosas, como el envío de humanos a Marte en las próximas décadas.

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