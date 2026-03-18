Delcy Rodríguez, quien asumió funciones temporales tras la caída de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense el pasado tres de enero, anunció este miércoles 18 de marzo que destituyó a Vladimir Padrino tras más de una década como ministro de Defensa.

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“Agradecemos a Vladimir Padrino López por su entrega, su lealtad a la Patria y por haber sido, durante todos estos años, el primer soldado en la defensa de nuestro país. Seguros estamos de que asumirá con el mismo compromiso y honor las nuevas responsabilidades que le serán encomendadas”, escribió Rodríguez en X.

La mandataria interina designó en su lugar al general Gustavo González López.

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Informo al país que hoy he designado al G/J Gustavo González López como Ministro del Poder Popular para la Defensa. pic.twitter.com/AmuD0HNrdJ — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) March 18, 2026

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La presidenta interina también dijo que para Padrino vendrán nuevas responsabilidades, pero no adelantó de qué tipo serán. El ahora exministro de Defensa ha sido sancionado por varios países por su estrecha relación y apoyo al régimen de Nicolás Maduro.​

¿Quién es Gustavo González López?

Desde febrero de 2014, después del tiroteo durante las protestas 2014 en Caracas, fue nombrado director general del Servicio de Inteligencia Bolivariana Nacional (Sebin) y presidente del Centro Estratégico de Seguridad y Protección Patria.

González López fue uno de los siete funcionarios que recibieron sanciones por parte del gobierno de Barack Obama por presuntos abusos contra los derechos humanos.

Canadá y Suiza también han emitido sanciones en su contra. Aseguran que es responsable de violaciones de los derechos humanos, que incluyen detención arbitraria y tortura, así como represión a la sociedad civil y a la oposición democrática en Venezuela.

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