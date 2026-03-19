Joseph M. Humire, subsecretario del Departamento de Guerra para la Defensa Nacional y Asuntos de Seguridad en las Américas, admitió que los bombardeos contra embarcaciones narco en aguas internacionales no serían el punto final de la ofensiva, sino apenas el inicio de un plan más amplio que podría incluir operaciones militares en tierra, incluso sin el consentimiento de algunos países.

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La revelación se dio durante una audiencia del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes en Washington, donde Humire dejó ver el alcance que podría tener esta estrategia.

Desde septiembre de 2025, Estados Unidos ha ejecutado al menos 45 operaciones contra lanchas vinculadas al narcotráfico, que han dejado 157 muertos —según cifras de Cambio—, en una campaña enfocada en interceptar rutas marítimas utilizadas por organizaciones criminales para transportar drogas.

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Sin embargo, según lo expuesto por Humire, estas acciones representan solo una parte del plan, detalla El Tiempo. “Esto es apenas el comienzo”, afirmó el funcionario, al explicar que el Pentágono evalúa ampliar las operaciones hacia objetivos en tierra firme, incluyendo infraestructura, rutas y escondites de carteles.

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Uno de los puntos que más inquietud causó entre los congresistas fue la posibilidad de que Estados Unidos desarrolle ataques unilaterales en territorio de países latinoamericanos.

Aunque Humire aseguró que las operaciones actuales se desarrollan con el consentimiento de los gobiernos anfitriones, evitó descartar un cambio de postura en el futuro.

“Me reservo el derecho, desde la Casa Blanca y el presidente, de tomar esas decisiones… estamos preparando todas las opciones”, señaló.

Esta declaración abre la puerta a un escenario en el que Washington podría actuar sin autorización de los países involucrados, lo que supondría un giro significativo en la política de seguridad hemisférica y podría generar tensiones diplomáticas en la región.

Pese a la magnitud de la ofensiva, Humire no ofreció claridad sobre cuándo terminará la campaña ni cuál sería el criterio para considerar que ha sido exitosa. Ante preguntas directas de los legisladores, el funcionario se limitó a señalar que el enfoque está en “ampliar la seguridad fronteriza en todo el hemisferio”.

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