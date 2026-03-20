El presidente de Colombia, Gustavo Petro, está siendo objeto de al menos dos investigaciones preliminares en Estados Unidos por presuntos vínculos con narcotraficantes, según reveló The New York Times.

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De acuerdo con el informe, las indagaciones son adelantadas por fiscales federales en Nueva York, específicamente en Manhattan y Brooklyn, con apoyo de agencias como la DEA y el HSI, especializadas en crimen internacional. Las pesquisas se encuentran en una etapa inicial y buscan determinar si el mandatario sostuvo reuniones con narcotraficantes o si hubo posibles aportes ilegales a su campaña presidencial.

Fuentes citadas por el medio estadounidense señalaron que se trata de investigaciones independientes y que, por ahora, no está claro si derivarán en cargos formales. Además, indicaron que la información se maneja con reserva, por lo que tanto las fiscalías como las agencias involucradas han evitado pronunciamientos públicos sobre el caso.

El reporte también señala que las autoridades analizan distintos escenarios relacionados con eventuales conexiones del entorno político de Petro con estructuras del narcotráfico, aunque no se han presentado pruebas concluyentes de manera oficial.

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Hasta el momento, desde el entorno del presidente no se ha emitido una respuesta detallada frente a estas revelaciones. El caso, sin embargo, ya genera repercusiones políticas debido a la gravedad de las acusaciones y al contexto de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos en materia de lucha contra el narcotráfico.

Por ahora, el proceso se mantiene en fase exploratoria y sin decisiones judiciales en firme.

Noticia en desarrollo…

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.