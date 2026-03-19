Las recientes declaraciones del periodista peruano Jaime Bayly han vuelto a poner en el centro del debate internacional la crisis política en Venezuela, tras asegurar que la destitución del general Vladimir Padrino López estaría vinculada a presiones y acuerdos con Estados Unidos.

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Durante su programa, Bayly afirmó que la salida del ministro de Defensa —quien llevaba más de una década en el cargo y cerca de tres décadas ligado al chavismo— no sería un hecho aislado, sino parte de una estrategia más amplia.

Según su versión, la decisión habría sido ejecutada por Delcy Rodríguez, quien actualmente ejerce funciones de poder tras la caída de Nicolás Maduro, en lo que describió como una movida alineada con intereses de Washington.

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Bayly sostuvo que la salida de Vladimir Padrino López respondería a presuntas exigencias de figuras clave del gobierno estadounidense; entre ellas, Marco Rubio y altos funcionarios de inteligencia.

El periodista fue más allá y sugirió que el reemplazo de Padrino por el militar Gustavo González López habría contado con el visto bueno de sectores cercanos a Washington, en medio de una reconfiguración del poder en Venezuela. Aunque estas afirmaciones no han sido confirmadas por fuentes oficiales, han causado revuelo.

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Delcy Rodríguez habría hecho acuerdo con Estados Unidos

Las declaraciones de Bayly también retoman una teoría que ha sostenido en meses recientes: que Delcy Rodríguez habría traicionado a Nicolás Maduro para facilitar su caída.

Según el comunicador, la dirigente chavista habría entregado información clave a agencias estadounidenses sobre la ubicación de Maduro y su entorno, lo que habría permitido una operación militar en Caracas.

“Estoy bastante convencido de que la persona que traicionó a Maduro fue Delcy Rodríguez”, afirmó Bayly en su canal digital.

De acuerdo con esta versión, la decisión habría estado motivada por tensiones internas dentro del chavismo y por la negativa de Maduro a aceptar una salida negociada al exilio, lo que habría frustrado las aspiraciones de Rodríguez de asumir el poder.

Bayly también señaló que, tras la captura de Maduro, se habría consolidado un canal directo entre Rodríguez y funcionarios estadounidenses, incluido Marco Rubio.

Según su hipótesis, ese acercamiento habría derivado en un acuerdo: cooperación con Estados Unidos para restablecer el orden en Venezuela a cambio de respaldo político para un eventual gobierno interino encabezado por Rodríguez.

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