El abogado del presidente Gustavo Petro, Daniel Kovalik, se pronunció luego de que medios internacionales mencionaran al mandatario en investigaciones en Estados Unidos relacionadas con narcotráfico. Según explicó el jurista, el jefe de Estado no enfrenta procesos formales, sino que su nombre aparece sin sustento en dos casos judiciales.

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En entrevista con Telemundo, Kovalik fue enfático en desestimar cualquier señalamiento en contra del mandatario. “No existe ninguna evidencia, él está completamente limpio de cualquier cosa de corrupción, incluyendo cualquier tipo de narcotráfico”, afirmó el abogado al medio citado, insistiendo en que las versiones difundidas carecen de pruebas.

Abogado de Petro niega vínculos con narcotráfico en investigaciones de EE. UU.

El defensor también destacó la gestión de Petro en la lucha contra el narcotráfico, argumentando que su historial contradice las acusaciones. “En realidad, él ha hecho más que ningún otro presidente en la historia de Colombia para erradicar la cocaína, la distribución de cocaína y combatir la corrupción. Estamos seguros de que logrará una exoneración total”, señaló Kovalik.

Asimismo, el abogado se refirió a la relación entre el mandatario colombiano y el presidente de Estados Unidos, mostrando confianza en que la situación no afectará los vínculos bilaterales. “Creo que la relación entre el presidente Trump y Petro es muy buena (…) creo que tendremos éxito en lograr que lo saquen de la lista Ofac”, afirmó.

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Por su parte, el propio Petro rechazó los señalamientos a través de su cuenta de X. “En Colombia no existe una sola investigación sobre relación mía con narcotraficantes (…) nunca en mi vida he hablado con un narcotraficante”, escribió el mandatario.

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El presidente también se refirió a su campaña de 2022, ante versiones sobre posibles aportes ilícitos. “Respecto a mis campañas, siempre he dicho a gerentes que no se aceptan donaciones ni de banqueros ni de narcos”, aseguró, insistiendo en que nunca ha permitido recursos de origen ilegal.

Finalmente, la Embajada de Colombia en Estados Unidos respaldó la postura del mandatario y cuestionó los informes periodísticos. La entidad indicó que ninguna autoridad ha confirmado tales versiones y reiteró el compromiso del país con la legalidad, como señaló Infobae, destacando que las relaciones con ese país continuarán por canales formales.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.