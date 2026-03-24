La Fiscalía General de la Nación emitió siete órdenes de captura contra presuntos responsables del magnicidio de Miguel Uribe Turbay, a quienes señala como autores intelectuales y determinadores del crimen.

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Según el ente acusador, los implicados serían cabecillas de la estructura criminal conocida como Segunda Marquetalia, de las disidencias de las Farc, y habrían actuado con una motivación política clara: generar un impacto directo sobre la democracia y atacar al entonces senador y precandidato presidencial por su ejercicio político.

En la lista figuran:

Alias ‘Iván Márquez’ : Luciano Marín Arango

: Luciano Marín Arango Alias ‘Jhon 40’ : Géner García Molina

: Géner García Molina Alias ‘Zarco Aldinever’ : José Manuel Sierra Sabogal, quien se reunió con alias el ‘Viejo’.

: José Manuel Sierra Sabogal, quien se reunió con alias el ‘Viejo’. Alias ‘Rusbel’ o ‘Rumba’ : Jhon Jairo Bedoya Arias.

: Jhon Jairo Bedoya Arias. Alias ‘Enrique Marulanda’ : Alberto Cruzlobo.

: Alberto Cruzlobo. Alias ‘Gonzalo’ o ‘Chalo’ : Diógenes Medina Hernández.

: Diógenes Medina Hernández. Alias ‘Yako’: Kendry Téllez Álvarez, mencionado por alias el ‘Viejo’ en la declaración conocida recientemente.

Este último, según la investigación, habría sido clave como enlace entre alias ‘el Viejo’ y ‘Zarco Aldinever’, quienes se reunieron en Cúcuta.

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Uno de los puntos que más llama la atención del proceso es la orden de captura contra alias ‘Zarco Aldinever’, pese a los rumores sobre su supuesta muerte. De acuerdo con la Fiscalía, no existe evidencia que confirme esa versión.

“Nosotros no tenemos evidencia de que esté muerto. Para nosotros, él está vivo. No hay evidencia corroborativa sobre lo que fue un rumor de que había sido asesinado por el Eln”, señaló el organismo.

(Vea también: “Le tomé una foto”: revelan confesión de quien pagó a ejecutores del crimen de Miguel Uribe)

Por esa razón, la orden se mantiene vigente y las autoridades continuarán su búsqueda como si estuviera con vida. El caso avanza como uno de los expedientes más delicados, al tratarse de un crimen que, según la Fiscalía, tuvo un trasfondo político directo y buscaba alterar el escenario democrático del país.

Quién mandó a matar a Miguel Uribe Turbay

Las declaraciones de Simeone Pérez Marroquín, alias el 'Viejo', revelaron cómo se organizó, planeo y ejecutó el crimen de Miguel Uribe Turbay. Según esta versión, alias el 'Zarco Aldinever' fue la persona de la Segunda Marquetalia, disidencia de las Farc, que ordenó el magnicidio en el que participaron alias 'Yako', quien fue la conexión con las personas en Bogotá; alias 'Chipi', quien se encargó de planear y reclutar al menor de edad que disparó el arma y alias el 'Viejo', quien hizo parte de la planeación del hecho.