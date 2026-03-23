El presidente Gustavo Petro volvió a traer a la conversación la teoría del “entrampamiento” relacionada con Iván Márquez y Jesús Santrich, dos exlíderes de las Farc, que regresaron a la lucha armada al fundar la disidencia conocida como la Segunda Marquetalia.

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Petro acusó directamente al exfiscal Néstor Humberto Martínez de orquestar una maniobra para hacer que los excombatientes, que se habían acogido al proceso de paz, regresaran a la clandestinidad y fueran extraditados.

Según el mandatario, esta estrategia fue impulsada por el intento de reactivar casos judiciales contra los exfarcistas, y contó con la colaboración de agentes de la DEA.

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En un mensaje publicado en su cuenta de X, Petro detalló cómo, según él, las pruebas que llevaron a la captura de Santrich fueron manipuladas. Relató que el excomandante de las Farc pensaba que estaba negociando la edición de su libro de poemas, pero las autoridades, a través de los agentes de la DEA, presentaron esas grabaciones como si estuviera traficando 5 kilos de cocaína.

Petro señaló que tanto Santrich como Márquez no eran conscientes de la trampa que les tendieron, que, incluso, habría involucrado a familiares cercanos actuando como informantes pagos por la DEA.

La verdad es revolucionaria, decía el poeta José Martí, que muere como el sacerdote Camilo Torres Restrepo, en su primer combate. Poetas y sacerdotes que no sabían de armas pero cuyo espíritu los llevaba al mayor sacrificio por la libertad y el amor a su pueblo. La segunda… https://t.co/TPwkaHIZmy — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 22, 2026

El presidente también explicó que la operación incluyó una cita falsa con Santrich en un hotel, donde la Fiscalía capturó a un intermediario con los 5 kilos de cocaína, creando la narrativa de que estaban destinados a él.

Según Petro, esta falsa acusación de narcotráfico fue una maniobra destinada a extraditar a Santrich y a otros excombatientes bajo una operación encubierta.

Petro también vinculó estos eventos al regreso a las armas de los exlíderes de las Farc y la creación de la Segunda Marquetalia. Para el presidente, esta operación de “entrampamiento” fracturó el proceso de paz iniciado bajo el gobierno de Juan Manuel Santos.

No obstante, Petro criticó la decisión de Márquez y Santrich de retomar la lucha armada, calificando su regreso a la violencia como un acto de “estupidez suprema”. A pesar de las trágicas consecuencias de este hecho, Petro consideró que el camino adecuado debería haber sido la legalidad, no la violencia.

La discusión sobre la Segunda Marquetalia se reavivó tras la confesión de un exmiliciano que participó en el asesinato del exsenador Miguel Uribe Turbay, un crimen presuntamente ordenado por esta disidencia.

El escándalo causó una fuerte polarización entre diferentes sectores políticos. Mientras algunos miembros del partido de Uribe Turbay, como el Centro Democrático, vinculaban al gobierno de Petro y a su candidato presidencial Iván Cepeda con la disidencia, otros, como Cepeda, exigían pruebas claras sobre la relación entre la Segunda Marquetalia y el asesinato del exsenador.

Petro también se refirió al asesinato de Uribe Turbay, sugiriendo que la creación de la Segunda Marquetalia y el eventual regreso a la violencia de sus miembros podrían estar relacionados con las maniobras judiciales del pasado, que, según él, afectaron la implementación del acuerdo de paz.

Aseguró que estos exguerrilleros fueron víctimas de una operación encubierta dirigida por corruptos que no querían la paz en Colombia.

Por último, el presidente subrayó que, en su opinión, los líderes de las Farc que decidieron dejar las armas y entrar a la política fueron víctimas de un “entrampamiento” diseñado para llevarlos a la extradición, perjudicando gravemente el proceso de paz.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.