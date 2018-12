El columnista de Semana recuerda que el cuestionado Néstor Humberto Martínez Neira, jefe del ente de acusación, tiene un capítulo pendiente por aclarar ante la justicia colombiana por el desayuno que supuestamente tuvo con el exgobernador Luis Alfredo Ramos –investigado por parapolítica– y el extraditado abogado Leonardo Pinilla.

El asunto se ventiló por primera vez cuando el exmagistrado Leonidas Bustos –investigado por el ‘cartel de la toga’ y señalado de ser el jefe lobista del hoy fiscal general– interrogó al fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia Jaime Camacho Flórez sobre una serie de grabaciones de la DEA que habrían sido manipuladas por orden de Martínez Neira, informó El Espectador.

Aunque Coronell no lo menciona en su columna, sí es importante tener en cuenta que si bien Camacho respondió a Bustos que a él no le correspondía hacer “valoraciones” sobre la gravedad de los audios omitidos y que no fueron compulsados a la Comisión de Acusación de la Cámara para que se investigue al fiscal general, lo cierto es que “desayunar no es delito, manipular procesos sí”, entrecomilló el periódico.

“¿Qué más habrá en los fragmentos omitidos?”, preguntó abiertamente Daniel Coronell que una vez más cargó contra Martínez Neira que ha sido duramente criticado desde diversos sectores políticos por su aparente sesgo investigativo en el caso de corrupción de la multinacional Odebrecht en Colombia.

El periodista recuerda en la revista el camino que recorrió el hoy fiscal antes de ocupar el puesto que ostenta –pese a la tormenta política y a la crisis de credibilidad de la Fiscalía por culpa de sus inhabilidades– y que en todo caso lo junta –por conveniencia o por pacto– con el polémico exmagistrado y expresidente de la Corte Suprema de Justicia Leonidas Bustos y el corrupto exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno.