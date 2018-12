Los detalles sobre este procedimiento se dieron a conocer en la Comisión de Acusación en medio del interrogatorio que rindió el fiscal delegado ante la Corte Jaime Camacho Flórez, en marzo de este año.

Camacho Flórez lideró la investigación y estuvo a cargo de los audios del ‘cartel de la toga’, y quien lo interrogó en la Comisión fue el exmagistrado Leonidas Bustos que también está implicado en ese escándalo de corrupción en las altas cortes.

El Espectador tuvo acceso a ese interrogatorio, y allí se lee que Bustos preguntó reiteradamente sobre el manejo que se le dio a esa grabación luego de que fuera entregada a la Fiscalía General de la Nación.

Si bien Camacho Flórez no respondió si la justicia norteamericana entregó por partes o completos los audios de las conversaciones de los implicados, sí lo hizo cuando le preguntaron quién había dado la orden de manipular ese CD para extraer fragmentos que fueron presentados luego a las autoridades.

“El señor Fiscal General de la Nación”, dijo Camacho.

Preguntado por Bustos si sabía con qué criterio el fiscal pidió extraer esos fragmentos, Camacho aseguró que fue “dependiendo de la autoridad a la que fueran dirigidos y las personas que podrían resultar involucradas en función a la competencia por fuero”.

El periódico afirma que el interrogado también dijo que el CD completo estaba “en el almacén de evidencias de la Fiscalía, en cadena de custodia”, y que aseguró que si se extrajeron fragmentos de allí fue “por criterios de pertinencia, acción y competencia”.

Bustos, de acuerdo con ese medio, leyó un documento firmado por Camacho en el que habla de “extraer clips o segmentos de audio en lo que se refiere a posibles irregularidades”, y le preguntó si efectivamente él había dado esa orden. Camacho, explicó:

“Fue el fiscal general y él, por supuesto, actúa a través de sus delegados, en el caso específico que soy yo. Y a su vez, le doy la orden a quien maneja la tecnología de la extracción de los clips”.

Noticias Uno también dio a conocer esta información el pasado domingo, y agregó que en medio del interrogatorio el exmagistrado Bustos leyó una declaración que entregó el abogado Leonardo Pinilla (extraditado a EE. UU. por el mismo caso), en donde asegura que Néstor Humberto Martínez se sentó a “desayunar” con él y con el investigado exgobernador Luis Alfredo Ramos, y que hablaron allí del caso que a Ramos le lleva la Corte Suprema por presuntos nexos con paramilitares.

Bustos le dijo que por qué no había presentado ante la Comisión “copia de esos fragmentos” para que también investigaran a Martínez, y Camacho aseguró: “Creo que la valoración no me corresponde. Pero si se trata de tener una respuesta, pues yo creo que sentarse a desayunar no es un delito, manipular procesos, sí…”.

Blu Radio dice que para el abogado Álvaro Luna, que representa al exmagistrado Francisco Ricaurte (también señalado de hacer parte de ese cartel), esta prueba es una razón para pedir el testimonio de Martínez en el juicio por ese caso, pues considera que el jefe del ente acusador habría elegido qué conversaciones entregar a la Corte Suprema y cuáles, a la Comisión de Acusaciones.

“…Él (fiscal Martínez) las escucha y selecciona unos apartes quitando de contexto los apartes que selecciona sin ninguna explicación válida. Entonces, él tendrá que explicar por qué cortó esas grabaciones, esas interceptaciones telefónicas que envían las autoridades de USA”, dijo Luna citado por la emisora.

La Fiscalía respondió a las acusaciones:

El Espectador y Blu Radio dicen que la Fiscalía emitió un comunicado en el que cuenta el manejo que se les dio a esas grabaciones, rechaza los señalamientos al fiscal Martínez y explica que fue el fiscal delegado Camacho el que decidió fragmentar los audios para presentarlos según su pertinencia.

“El fiscal designado Jaime Camacho Flórez sugirió que, de acuerdo con el Código de Procedimiento Penal y la doctrina sobre manejo de evidencias voluminosas, remitiese las partes pertinentes de las grabaciones, por él y su equipo de trabajo seleccionadas, a la Corte Suprema de Justicia, en atención al fuero que amparaba a algunas de las personas mencionadas por los interlocutores partícipes en las conversaciones grabadas”, argumenta la Fiscalía.

Y agrega: “Así procedió la Fiscalía remitiendo a la Corte Suprema de Justicia trece (13) extractos pertinentes de las grabaciones e informando que las comunicaciones completas se encontraban en custodia en el almacén de evidencias de la Institución”, dice una parte del comunicado.

