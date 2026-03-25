El candidato presidencial Abelardo de la Espriella se refirió a una eventual intervención militar extranjera en Colombia, luego de que se conociera una advertencia del Pentágono sobre posibles acciones por tierra contra el narcotráfico en la región.

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En entrevista con Caracol Radio, en el programa ‘Dos puntos’, el aspirante fue enfático en su rechazo a cualquier incursión internacional en territorio colombiano.

“No estoy de acuerdo”, afirmó, al tiempo que aseguró que ya ha manifestado su postura directamente a miembros del gobierno de Estados Unidos.

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El candidato insistió en que Colombia debe defender su soberanía ante cualquier tipo de intervención militar extranjera. “Yo no acepto bajo ninguna circunstancia una incursión extranjera en Colombia”, reiteró.

De la Espriella defiende soberanía, pero propone cooperación internacional

Aunque rechazó la presencia de tropas extranjeras, el candidato sí abrió la puerta a mecanismos de cooperación internacional para combatir el narcotráfico.

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En ese sentido, planteó la creación de una fuerza multinacional que actúe de manera coordinada, pero con liderazgo colombiano.

“Lo que propongo es una fuerza multinacional para combatir un enemigo común […] que es el narcotráfico”, explicó.

Sin embargo, volvió a marcar una línea roja: esa cooperación no puede traducirse en operaciones militares dentro del país sin control nacional.

“Eso lo podemos hacer de manera coordinada, con dirección en Colombia, pero yo no acepto ninguna incursión, aérea ni terrestre en territorio colombiano”, subrayó.

De la Espriella marcó diferencia con el caso de Venezuela y Maduro

Durante la entrevista, la periodista Vanessa de la Torre le planteó un escenario distinto: el caso de Venezuela y la captura de Nicolás Maduro.

Frente a esto, De la Espriella defendió esa acción en el país vecino, argumentando que se trató de un contexto completamente diferente.

Según dijo, en Venezuela no hay institucionalidad democrática, mientras que en Colombia sí existen estructuras del Estado que deben ser respetadas.

“No había nada. Había una tiranía, con un bandido narcoterrorista, que tenía una solicitud de una corte en Nueva York”, afirmó.

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