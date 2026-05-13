Así como hay polémica por el incómodo momento de Abelardo de la Espriella con una periodista, otro episodio puso en el ojo del huracán a una figura pública en el entorno de la política nacional.

Sigue a PULZO en Discover

El Consejo Nacional Electoral de Colombia prepara una decisión histórica que podría marcar un precedente sobre el comportamiento de los aspirantes a cargos públicos. La Sala Plena votará próximamente una ponencia que propone investigar formalmente al caricaturista Julio César González, conocido popularmente como ‘Matador’.

La controversia surge bajo el marco de la Ley 2453 de 2025. Esta normativa establece herramientas estrictas para prevenir y sancionar cualquier tipo de violencia contra las mujeres en el ejercicio de la política nacional.

El magistrado Álvaro Hernán Prada redactó el documento que detalla los ataques digitales ocurridos durante el pasado mes de enero. En ese periodo, González ostentaba la calidad de candidato al Senado por la coalición del Pacto Histórico.

Lee También

Según el expediente, el caricaturista utilizó su cuenta en la red social X para atacar sistemáticamente a Paloma Valencia. Los mensajes no cuestionaban sus ideas, sino que se enfocaban en el aspecto físico de la senadora y actual candidata presidencial.

Matador difundió imágenes y textos donde aludía a un supuesto sobrepeso de la dirigente del Centro Democrático. En una publicación, comparó a la senadora con una escultura de Fernando Botero para mofarse de su figura.

En dicho mensaje, el hoy investigado escribió que “como diría Jaime Garzón, Paloma no se dirige al país, se digiere al país”. Estas expresiones desataron una ola de críticas por el tono personal de la sátira política empleada.

La ponencia también documenta calificativos ofensivos como “bestia”, “animal cuadrúpedo” e “inepta”. Además, el magistrado Prada señala que González compartió mensajes de terceros que tildaban a la congresista de “marrana”, “gorda” y “bruja racista”.

El análisis jurídico advierte que estas conductas constituyen presunta violencia política de género. El documento aclara que la libertad de expresión o el humor político no justifican el maltrato dirigido exclusivamente a la integridad y dignidad de una mujer.

La magnitud del impacto digital agrava la situación del caricaturista. Los contenidos alcanzaron aproximadamente 375.500 visualizaciones, lo que evidencia una exposición pública masiva y un hostigamiento amplificado por las plataformas digitales actuales.

Por esta razón, la ponencia busca formular cargos contra Matador y también contra el movimiento Pacto Histórico. La justicia considera que la colectividad falló al no adoptar medidas para frenar los ataques de su entonces candidato.

Como medida cautelar, el magistrado propone ordenar a González la eliminación inmediata de unos 20 trinos ofensivos. Asimismo, deberá abstenerse de cualquier conducta que implique intimidación o perturbación contra la senadora Paloma Valencia en el futuro.

Fuentes cercanas al proceso indicaron a BLU Radio que la propuesta contaría con el respaldo mayoritario de los magistrados. De aprobarse, los implicados tendrán un plazo de 15 días para presentar sus descargos ante el tribunal electoral.

Las sanciones contempladas en la ley vigente podrían afectar la trayectoria política de los investigados. Este caso pone bajo la lupa los límites de la crítica en redes sociales durante las campañas electorales de alta tensión en Colombia.

La defensa de la dignidad femenina en espacios de poder se consolida como una prioridad para el Consejo Nacional Electoral. El organismo busca enviar un mensaje claro sobre el respeto mínimo exigido a quienes aspiran a representar a la ciudadanía.

Cabe recordar que el CNE abrió investigación contra Invamer por irregularidades en las encuestas, todo esto en medio de un agitado panorama electoral que se vive en los últimos meses, previo no solo a las votaciones legislativas de marzo sino a las presidenciales el próximo 31 de mayo (y 21 de junio, en una eventual segunda vuelta).

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.