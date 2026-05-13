A pocas semanas de la primera vuelta presidencial de 2026, la tensión entre las campañas de Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia llegó a un punto de ebullición. El motivo: la aparición de un sitio web oficial de la candidata del Centro Democrático que utiliza el eslogan “La verdadera patria milagro”, concepto que ha sido la bandera central del ‘Tigre’ y su fórmula, José Manuel Restrepo, desde el inicio de la contienda.
Mientras que en la página de De la Espriella se describe la “Patria Milagro” como un camino místico y técnico para “restaurar la República”, el sitio vinculado a Valencia y Juan Daniel Oviedo asegura que la propuesta de ellos se consigue “haciendo, no diciendo”, lo que ha sido interpretado como un dardo directo a la retórica del abogado penalista.
La respuesta de los sectores cercanos a De la Espriella no se hizo esperar. Sergio Araújo, una de las voces más influyentes en el grupo de ‘Defensores por la Patria’, arremetió contra el equipo de estrategia de Valencia: “Si eso fue lo mejor que se le ocurrió, le está robando la plata al partido”, sentenció, sugiriendo que la campaña de la senadora está “desesperada” por capturar el voto del abogado.
Otros seguidores, como Miller Soto y Jairo Ladino, cuestionaron la ética de apropiarse de un mensaje que ya estaba posicionado. “¿Cómo así que la campaña de Paloma y Oviedo quiere apropiarse del concepto de la Patria Milagro?”, se preguntaron en la red social X, donde el debate escaló rápidamente.
Por favor, dígame que esto no es idea del genio dizque estratega de Campaña, que el otro día se inventó unas amenazas para hacerse la víctima y el célebre…
Si eso fue lo mejor que se le ocurrió, le está robando la plata al partido pic.twitter.com/ba9xu0sgTv
— SERGIO ARAUJO CASTRO (@sergioaraujoc) May 13, 2026
En la polémica página se detallan cuatro pilares: bolsillo, salud, seguridad y unidad. Entre las propuestas de Valencia destacan la eliminación del SOAT para motos, la reducción del tamaño del Estado y la fumigación de cultivos ilícitos. Además, presentan a Oviedo como el hombre “del periodicazo” que unirá al país desde los datos.
Hasta el momento, la campaña de Paloma Valencia no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la autoría o la intención de esta página web, mientras que el sector de De la Espriella lo califica como un intento de confundir al electorado en la recta final de mayo.
Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial
Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.
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