El candidato presidencial Iván Cepeda reaccionó a la controversia protagonizada por Abelardo De la Espriella luego de la entrevista que concedió a Caracol Televisión y en la que terminó enfrentándose con la periodista María Lucía Fernández, conocida como ‘Malú’.

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(Vea también: “Los periodistas están para preguntar”: la reacción de Vicky Dávila a entrevista de De la Espriella con ‘Malú’)

Las declaraciones del abogado y aspirante presidencial desataron una ola de críticas en redes sociales y en distintos sectores políticos, especialmente por el tono que utilizó durante el intercambio con la comunicadora.

Iván Cepeda rechazó declaraciones de De la Espriella contra ‘Malú’

Durante una intervención conocida este lunes, Cepeda expresó su respaldo a las mujeres periodistas y cuestionó con dureza el comportamiento de De la Espriella durante la entrevista televisiva.

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El candidato Iván Cepeda criticó al al también aspirante presidencial, Abelardo De la Espriella, por sus respuestas en su entrevista con Caracol Televisión: “Expresar mi solidaridad con todas las mujeres que se dedican al periodismo. Cualquier trato denigrante, insultante, que… pic.twitter.com/tGHLF06214 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) May 12, 2026

“Expresar mi solidaridad con todas las mujeres que se dedican al periodismo. Cualquier trato denigrante, insultante, que apele a cualquier forma de violencia contra las mujeres en mi cuenta con total rechazo”, afirmó el senador.

El candidato también aseguró que lo ocurrido durante la entrevista representó un ataque contra las mujeres dentro de un espacio periodístico.

“Esta mañana vimos una declaración que fue, francamente, una afrenta a las mujeres de un espacio noticioso. Y quiero expresarme de una manera muy clara, rechazando esa clase de comportamiento”, agregó.

Sin embargo, una de las frases que más repercusión tuvo fue la que lanzó al final de su intervención:

“Hay que derrotar el patriarcado en Colombia”.

Qué pasó entre De la Espriella y ‘Malú’ Fernández

La controversia comenzó luego de la entrevista concedida por De la Espriella a Noticias Caracol, en la que respondió de manera fuerte a algunos cuestionamientos planteados por María Lucía Fernández.

En medio de la conversación, el candidato presidencial aseguró que la periodista hablaba “desde la ignorancia” y cuestionó su formación académica para debatir sobre temas jurídicos y filosóficos.

El episodio rápidamente se viralizó en redes sociales y generó opiniones divididas. Mientras algunos usuarios calificaron las palabras del abogado como irrespetuosas y agresivas, otros defendieron su reacción y señalaron que respondió a preguntas que consideró hostiles.

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