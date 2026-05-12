A menos de un mes para la primera vuelta de las elecciones presidenciales, los ánimos ya se sienten polarizados, y no solo por los candidatos, que a veces echan leña al fuego para aumentar tensiones entre sus seguidores. Precisamente, unos simpatizantes de diversos bandos sostuvieron una discusión poco cordial.

Sigue a PULZO en Discover

(Le puede interesar: Críticas a Abelardo de la Espriella por foto que le mostró a una mujer: “¿Qué ves acá, cariño?”)

Precisamente, uno de esos hechos lo protagonizó una mujer, que tuvo un altercado con integrantes de la campaña del Pacto Histórico en Contratación, municipio de Santander. La mujer, seguidora del Centro Democrático, tachó de “guerrilleros” a los petristas que hacían volanteo en una vía pública.

Los seguidores del partido de Gustavo Petro respondieron con acusaciones de paramilitarismo en contra del uribismo. Sin embargo, la energúmena respondió que le daba orgullo ser de esos movimientos de contrainsurgencia y de ser “uribestia”, la forma despectiva en la que llaman a los seguidores del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Lee También

“Ustedes son guerrilleros. Yo soy orgullosamente uribestia y paraca”, aseguró la mujer.

“Orgullosamente uribestia y paraca”, dijo esta mujer durante un volanteo que desarrollaba el Pacto Histórico en Contratación, Santander. Sorprenden dos cosas: primero, cómo algunos sectores de la extrema derecha han normalizado tanto el paramilitarismo que incluso hay quienes se… pic.twitter.com/Hl7iFCE0ag — Daniel Monroy (@DanielMonroyH) May 11, 2026

Inmediatamente, los que estaban congregados en pro de la campaña de Iván Cepeda respondieron a la mujer pidiéndole respeto, aunque algunos la volvieron a tildar de paramilitar. La situación llegó a una comparación errónea de que quien tiene ideología de izquierda es inmediatamente guerrillero, mientras que el de derecha, “paraco”.

(Lea también: “Paloma va a terminar apoyándome”: De la Espriella vaticina salto de contrincante a su campaña)

“El que apoya a un guerrillero es igual o peor”, afirmó la mujer uribista, a lo que un militante del Pacto Histórico le respondió: “Y a un paramilitar también, peor”.

Finalmente, algunos presentes pidieron ignorar a la señora.

* Pulzo.com se escribe con Z