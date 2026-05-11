El funeral de Germán Vargas Lleras es un momento de despedida para una de las grandes figuras de la política en Colombia, pero ni siquiera el momento de luto ha frenado las pullas de lado y lado.

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La proximidad de la contienda por las elecciones presidenciales provocaron un cruce de publicaciones en los que Gustavo Petro salió al paso con un mensaje para la hija del fallecido exvicepresidente y la periodista Vicky Dávila le respondió con dureza.

Este choque se presentó en la red social X (antes conocida como X), donde los mencionados protagonistas acudieron a sus respectivas cuentas personales para salir al paso.

El primero fue el mandatario de Colombia, que le habló directamente a Clemencia Vargas, la hija del también excongresista, para contestarle a una petición que hizo a propósito de los comicios en próximas semanas.

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“Con todo el respeto con Clemencia, que me vio saludar y hablar con su papá, ya el país no es de apellidos hereditarios. Eso no es de las repúblicas y las democracias. Al rey lo sacamos hace dos siglos y medio y en Colombia no hay aristocracias así se lo crean algunos”, escribió Petro.

Cabe recordar que la única hija de Vargas Lleras pidió no votar por Iván Cepeda, en una frase que lanzó al referirse al legado de su papá durante varias décadas en la vida política de Colombia.

Lo cierto es que eso desembocó en la molestia de Vicky Dávila, que aprovechó la misma red social para contestarle con dureza por la publicación dirigida a la mujer que ahora despide a su padre.

“Petro, su grado de indolencia es indignante. Clemencia Vargas esta despidiendo a su padre Germán Vargas Lleras. ¿Puede, por favor, respetar su dolor? No se trata de ‘apellidos hereditarios’. Es humanidad, esa que usted no conoce. Créame que somos millones los que no queremos que su candidato Iván Cepeda sea presidente. Sabemos, como lo sabía el exvicepresidente, que vendría la destrucción total de Colombia”, escribió.

Estos choques no solo son parte de un agitado panorama actual por la muerte de una de las grandes figuras icónicas de la política colombiana en las últimas décadas, sino por las próximas elecciones.

Petro, su grado de indolencia es indignante. Clemencia Vargas esta despidiendo a su padre Germán Vargas Lleras. ¿Puede, por favor, respetar su dolor? No se trata de “apellidos hereditarios”. Es humanidad, esa que usted no conoce. Créame que somos millones los que no queremos… https://t.co/uhqHdqvJsd — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) May 11, 2026

Es importante recordar que la primera vuelta para las elecciones presidenciales en Colombia se lleva a cabo el próximo 31 de mayo a nivel nacional, con Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia como principales favoritos para la segunda vuelta.

El mandatario más reciente en obtener la victoria con más de 62 % en unas elecciones primarias fue Álvaro Uribe Vélez en su reelección de 2006, frente al ya fallecido candidato de izquierda Carlos Gaviria.

¿Cuánto coincidieron Gustavo Petro y Germán Vargas Lleras en el Congreso?

Gustavo Petro y Germán Vargas Lleras, dos de las figuras más determinantes en la política colombiana reciente, compartieron espacio en el Congreso de la República durante más de una década. Sus caminos legislativos se cruzaron principalmente entre 1998 y 2010, un periodo marcado por profundas diferencias ideológicas.

La coincidencia más prolongada entre ambos ocurrió en el Senado de la República durante dos periodos consecutivos. Vargas Lleras ejerció como senador desde 1994 hasta 2008, mientras que Petro llegó a la cámara alta en 2006, tras un exitoso paso por la Cámara de Representantes.

Previamente, ambos integraron el Congreso en el periodo 1998-2002. En esa etapa, Germán Vargas Lleras se desempeñaba como senador por el Partido Liberal, mientras que Gustavo Petro ocupaba una curul en la Cámara de Representantes por el movimiento Vía Alterna, tras su regreso al país.

Durante el cuatrienio 2002-2006, la dinámica se mantuvo similar: Vargas Lleras consolidaba su liderazgo en el Senado, llegando a ser presidente de la corporación en 2003. Por su parte, Petro continuaba en la Cámara de Representantes, donde ganó reconocimiento nacional por sus debates de control político.

Fue entre 2006 y 2008 cuando ambos coincidieron finalmente en la misma corporación: el Senado. En este lapso, sus enfrentamientos fueron constantes, representando visiones opuestas sobre el conflicto armado y la seguridad democrática, pilares del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, al cual Vargas apoyaba.

La relación entre estos líderes siempre estuvo marcada por un estilo de debate agresivo y directo. Recientemente, tras confirmarse el fallecimiento de Vargas Lleras el 8 de mayo de 2026, el presidente Petro reconoció ese pasado legislativo común, describiéndolo como un “gladiador” del debate parlamentario colombiano.

Esta larga convivencia en el Capitolio Nacional permitió que ambos influyeran en las leyes más trascendentales del inicio del siglo veintiuno. Sus trayectorias demuestran cómo el Congreso de Colombia ha sido el escenario principal para la formación de los liderazgos que hoy definen el rumbo del país.

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.