Las complicaciones de orden público en Bogotá suelen tener como base situaciones del diario vivir, algo que es muy frecuente en el transporte público de la capital colombiana.

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Un ejemplo de esto es evidente para los conductores de SITP con las personas que suben sin tener lo del pasaje, por lo que uno de los que manejan un bus sorprendió con una estrategia que se hizo viral con un video.

Los usuarios pasan la tarjeta con saldo insuficiente y miran al conductor a la espera de alguna clase de concesión, en lugar de buscar alguna otra alternativa con el resto de pasajeros para pagar la entrada al sistema.

Lo cierto es que el empleado del SITP zanja por lo sano y le responde de inmediato a la persona: “Hágale por atrás”, en una instrucción característica para evitar el pago desde hace muchos años en los buses.

Sin embargo, ante el asombro general, arranca el vehículo sin darle la oportunidad a quien pretendía evadir el costo original de un sistema de transporte que funciona gracias a eso.

Uno de los aspectos llamativos del video que se viralizó en redes sociales es la reacción de un hombre que va adelante y que observa, en principio, con algo de indignación, pero que al ver la estrategia no oculta su satisfacción con una risa.

El hecho se repitió en dos ocasiones con la misma respuesta del conductor, lo que dejó en evidencia no solo la astucia del integrante de SITP sino la irresponsabilidad de los usuarios en cuestión.

¿Qué puede hacer una persona sin pasaje en SITP para no evadir pago?

Encontrar una solución legítima cuando no se tiene saldo en la tarjeta Tullave es fundamental para evitar multas costosas y problemas con las autoridades de Bogotá. El sistema ofrece alternativas legales que previenen la evasión del pasaje.

La opción más efectiva consiste en utilizar el viaje a crédito que otorga la tarjeta personalizada. Si registraste el plástico con tus datos, el sistema te permite realizar un trayecto sin saldo disponible actualmente.

Este beneficio se descuenta el valor del pasaje en la próxima recarga que realices. Es una medida diseñada precisamente para emergencias donde el usuario no encuentra un punto de recarga cercano antes de abordar el bus.

Otra alternativa legal es solicitar un traspaso de saldo de otro usuario dentro del vehículo. Muchos ciudadanos acceden a validar el pasaje de terceros si estos entregan el dinero en efectivo de forma inmediata.

Es vital entender que subir al bus por la puerta trasera o saltar el torniquete constituye una infracción al Código Nacional de Seguridad y Convivencia. Esto provoca multas que superan los 100.000 pesos.

Si se encuentra dentro del bus y olvidó recargar, lo correcto es informar al conductor y descender en el siguiente paradero. Permanecer en el vehículo sin validar el pasaje le hace acreedor de sanciones administrativas.

La tarjeta personalizada también ofrece transbordos gratuitos o a bajo costo durante un tiempo determinado. Planear estos movimientos permite optimizar el saldo y cumplir siempre con las normas de convivencia ciudadana.

¿Qué pasa si una persona si se sube a un SITP sin pasaje?

Subirse a un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) en Bogotá sin haber pagado el pasaje acarrea consecuencias legales y administrativas serias. La normativa vigente busca garantizar la sostenibilidad financiera del transporte masivo.

Cuando una persona evade el pago, se expone inicialmente a ser abordada por la Policía Metropolitana o los gestores de convivencia. Estos funcionarios tienen la potestad de retirar al ciudadano del vehículo de inmediato.

Además de la expulsión, el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana establece una multa económica por esta conducta. Esta infracción se clasifica como Tipo 1 o Tipo 2, dependiendo de la gravedad.

No pagar el pasaje causa una orden de comparendo que queda registrada en el sistema nacional de medidas correctivas. Si el ciudadano no cancela la multa, enfrentará restricciones para realizar trámites con el Estado.

Entre las limitaciones se encuentra la imposibilidad de renovar la licencia de conducción o acceder a cargos públicos. El sistema financiero y administrativo de la ciudad cruza estos datos para desincentivar la evasión.

En el ámbito político, figuras como la exalcaldesa Claudia López y el actual mandatario Carlos Fernando Galán han endurecido los controles. Ambos líderes han impulsado la instalación de torniquetes ‘anticolados’ en estaciones y buses.

Incluso, concejales de diferentes partidos han propuesto sanciones pedagógicas adicionales para quienes no puedan pagar la multa. La discusión política se centra en reducir el déficit millonario que genera la evasión anual de pasajes.

Referentes de la política nacional, como algunos congresistas, han debatido sobre el “mínimo vital de transporte”. Sin embargo, la ley actual no permite viajar gratis por razones de vulnerabilidad económica sin un subsidio previo.

Los ciudadanos con dificultades económicas pueden acceder a tarifas preferenciales mediante la tarjeta Tullave personalizada. Existen descuentos específicos para personas registradas en el Sisbén IV, adultos mayores y personas con discapacidad permanente.

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