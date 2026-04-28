Durante la tarde de este martes 28 de abril se presentó un grave accidente de tránsito en Bogotá que acabó con la vida de un ciudadano e involucró a un bus del SITP. De acuerdo con el reporte de las autoridades de tránsito, el siniestro se dio faltando 20 minutos para las 20 en la avenida Caracas con carrera 12B.

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Aunque no se tiene claridad de cómo se dio el accidente, la víctima iba en motocicleta por el sentido norte-sur y habría salido de la vista del vehículo de transporte público, cuyo conductor no se habría fijado de que lo tenía en frente. El bus verde embistió al motero, quien falleció en el lugar de los hechos.

Imágenes de varios testigos del accidente mostraron que el motociclista quedó por debajo del SITP, que le habría pasado una de sus llantas por encima. En el lugar se formó un inmenso trancón, por lo que los vehículos tuvieron que desviarse a la carrera Décima y hasta la avenida Boyacá.

A su vez, hubo la presencia de autoridades de tránsito que desviaron vehículos y descongestionaron el sector. También hubo bomberos y policías, además de agentes del CTI que levantaron el cuerpo. El lugar fue acordonado para determinar las causas del siniestro fatal.

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Ocurrió en Kennedy, donde esta persona atropelló a varios conductores de moto y luego huyó del lugar. La comunidad lo persiguió y más adelante lo alcanzaron para golpearlo hasta provocarle la muerte. Por el hecho no hay ninguna persona capturada.