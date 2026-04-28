Una noche que debía ser el cierre de un viaje de descanso se transformó en una pesadilla para seis integrantes de una familia que regresaba de Girardot hacia Bogotá. Entre la noche del domingo 26 y la madrugada de este lunes 27 de abril, las víctimas vivieron momentos de terror a escasos metros del peaje de Mondoñedo (Cundinamarca), tras ser interceptados por un grupo de delincuentes.

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El incidente comenzó alrededor de las 10:00 p. m. del domingo, cuando el vehículo en el que se movilizaban sufrió una pinchadura de llanta en circunstancias que los afectados califican como misteriosas.

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Al detenerse para realizar el cambio del neumático, fueron abordados por seis hombres armados, identificados por las víctimas como ciudadanos venezolanos, quienes se desplazaban en una camioneta. Bajo amenazas de muerte y agresiones físicas, los delincuentes sometieron al grupo, incluyendo a menores de edad, y los trasladaron hacia una zona apartada en la vía que conecta con el municipio de Soacha.

#OjoDeLaNoche | Noche de terror en vías de Cundinamarca: el pasado fin de semana, una familia viajó de Girardot a Bogotá y llegando al peaje de Mondoñedo se pinchó una llanta del carro. Los integrantes de la familia se bajaron del vehículo y fue ahí cuando llegaron seis… pic.twitter.com/3p8E9sO5ED — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) April 28, 2026

Los delincuentes llevaron a la familia a un lugar que ellos mismos denominaban como el “hueco”. En este punto, la violencia escaló cuando las mujeres fueron lanzadas desde una altura de aproximadamente dos metros. Mientras permanecían a la intemperie bajo la lluvia, los hombres y la mujer mayor de la familia eran golpeados con el objetivo de obligarlos a entregar las claves de sus cuentas bancarias.

Una de las víctimas relató a Noticias Caracol la sevicia del ataque:

“Comenzaron a amenazarnos, que nos iban a matar. Que si no dábamos cuentas nos iban a matar. Pues, precisamente en ese momento lo que hacen es acercar los celulares de ellos que les pidieron anteriormente a las caras para comenzar a desbloquear y desocupar las cuentas”.

Durante siete horas, la familia permaneció privada de su libertad. Tras ser liberados, regresaron al sitio en compañía del equipo periodístico del mencionado medio para intentar recuperar algunas de sus pertenencias. En el lugar no solo hallaron documentos y artículos personales, sino que también descubrieron ropa interior femenina y otros objetos que sugieren que este sitio es utilizado de manera recurrente como centro de operaciones para cometer atracos.

A pesar de la gravedad de lo sucedido, la familia expresó una profunda molestia por la actuación de la Policía de Cundinamarca. Según denunció un familiar de las víctimas, los uniformados llegaron al lugar entre las 6:00 a. m. y las 6:40 a. m., pero la respuesta recibida no fue la esperada. Aseguran que las autoridades manifestaron que no podían intervenir debido a la amplitud de la zona y, además, responsabilizaron a las víctimas por detenerse en un sector solitario.

Por cuenta propia y con el apoyo de amigos, los afectados lograron rastrear y ubicar la camioneta utilizada por los ladrones en un parqueadero del municipio de Soacha. Hasta el momento, se espera un pronunciamiento oficial de la institución sobre las fallas denunciadas en la atención del caso y los avances en la captura de los responsables.

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