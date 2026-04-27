Un fuerte siniestro vial se registró en la madrugada de este lunes 27 de abril en el sur de Bogotá, dejando como saldo dos vehículos con pérdida total y una vivienda afectada. El accidente ocurrió sobre las 4:30 a. m. en la intersección de la avenida Primero de Mayo con avenida Caracas, en sentido oriente-occidente, de acuerdo con los reportes oficiales de la Secretaría de Movilidad.

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En el lugar de los hechos, un automóvil de marca Renault terminó colisionando violentamente contra la fachada de una casa, mientras que una van de color blanco sufrió un volcamiento lateral sobre la vía. La magnitud del impacto dejó ambos automotores destruidos, bloqueando varios carriles de este importante corredor vial.

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La afectación en el tránsito es considerable a esta hora. Según información proporcionada por la autoridad de tránsito y Noticias Caracol, ya se registran monumentales trancones que podrían intensificarse durante el transcurso de la mañana debido al alto flujo de conductores que utilizan esta ruta para desplazarse hacia el occidente de la ciudad.

#GestiónDelTráfico [05:27 a.m.] #MovilidadAhora | Continúa la afectación vial en la Av. Primero de Mayo con Av. Caracas, sentido Oriente – Occidente por siniestro vial entre dos automóviles. Ambulancia y unidad de @TransitoBta en el punto. https://t.co/ZYFvNaFvXc pic.twitter.com/N2cNwcCL9t — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) April 27, 2026

Organismos de emergencia y ambulancias se desplazaron rápidamente al sitio para atender a los posibles heridos y evaluar su gravedad, aunque hasta el momento no se ha confirmado si el siniestro dejó víctimas mortales. Las autoridades competentes ya iniciaron las investigaciones pertinentes para determinar las causas exactas que provocaron este aparatoso choque.

Las autoridades le recomiendan a los ciudadanos tomar vías alternas para evitar embotellamientos y tardanzas en sus traslados.

Noticia en desarrollo…

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