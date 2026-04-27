La más reciente medición de Invamer de abril de 2026 ha sacudido el tablero político en Colombia. Los resultados muestran un escenario de contrastes: por un lado, una notable recuperación en la imagen del presidente Gustavo Petro, y por otro, un dominio absoluto de Iván Cepeda en la carrera por la Casa Nariño, sacándole una ventaja considerable a los sectores de la derecha.

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El Gobierno Nacional parece haber superado sus peores momentos de popularidad. Según la encuesta, la desaprobación de Petro se sitúa en un 48,9%, una cifra que, aunque sigue siendo alta, representa una caída drástica frente a picos anteriores que superaban el 60%. Lo más relevante es que su aprobación subió al 47,3%, dejando al país en un “empate técnico” de opinión y mostrando una tendencia al alza justo cuando la campaña presidencial entra en su etapa definitiva.

En el escenario de primera vuelta, la izquierda está de fiesta. Iván Cepeda lidera con un sólido 44,3%, dejando muy atrás a sus perseguidores directos:

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Abelardo De La Espriella: 21,5 %

Paloma Valencia: 19,8 %

Claudia López: 3,6 %

Sergio Fajardo: 2,5 %

La concentración del voto es evidente: el país se está polarizando entre tres figuras, pero Cepeda hoy duplica en intención de voto a sus contendientes más cercanos del Centro Democrático y la derecha independiente.

¿Qué pasaría en segunda vuelta? Invamer también midió los posibles “cara a cara”, y en todos, el candidato del Pacto Histórico sale victorioso:

Contra De La Espriella: Cepeda gana con un 54,6% frente al 42,6%.

Contra Paloma Valencia: El margen se aprieta, pero Cepeda vence con el 51,2% contra un 46,6%.

Contra Sergio Fajardo: La victoria sería contundente con casi un 60% de los votos.

Estos datos dejan claro que, a día de hoy, la estructura del Pacto Histórico se mantiene firme y que el malestar contra el gobierno no se está traduciendo necesariamente en una derrota para su sucesor. La derecha, dividida entre Valencia y De La Espriella, tendrá que mover fichas rápido si quiere evitar que el progresismo se quede cuatro años más.

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.