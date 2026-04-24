Durante un foro en el congreso de Asofondos, Paloma Valencia recibió una pregunta que le sirvió para lanzar una filosa respuesta. Sigue a PULZO en Discover A la candidata le preguntaron por los motivos por los cuales una persona indecisa debería votar por ella. Valencia señaló que ella es la única que le ganaría a Iván Cepeda en segunda vuelta y aprovechó para dejar un vainazo a Abelardo de la Espriella. “El primer argumento es que yo sí le gano a Cepeda en segunda vuelta. Pero lo principal es que Colombia no necesita garras, sino alas para que todos podamos volar tan lejos como queramos”, apuntó.

Horas antes, la candidata presidencial había afirmado que estaba dispuesta a participar en un debate con el también candidato Iván Cepeda, incluso si las condiciones son desfavorables o “amañadas”.

Lee También

Durante una entrevista en Caracol Radio, Valencia enfatizó que lo más importante es que los colombianos puedan conocer de primera mano las propuestas de su contendor, especialmente en temas sensibles como la violencia y la política de paz.

La aspirante señaló que es fundamental que Cepeda responda por iniciativas como la llamada “Paz Total”, la cual, según ella, ha generado preocupación por el aumento de la violencia en el país. En ese sentido, insistió en que el debate debe permitir cuestionamientos claros y directos sobre este y otros asuntos clave.

Además, Valencia propuso que los debates incluyan una amplia variedad de temas, como pensiones, salud y seguridad, sin limitarse a condiciones restrictivas.

También subrayó la importancia de que estos espacios sean abiertos y transparentes, para que los ciudadanos puedan formarse una opinión informada de cara a las elecciones del 31 de mayo.

Finalmente, la candidata expresó su preocupación por el incremento de la violencia, mencionando cifras recientes de masacres, y reiteró su disposición a debatir bajo cualquier circunstancia.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.