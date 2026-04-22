El candidato presidencial Iván Cepeda arremetió contra su contendora Paloma Valencia luego de unas declaraciones hechas en plenaria, en las que ella señaló que su campaña estaría vinculada con presuntas presiones armadas.

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Cepeda rechazó de forma tajante esas afirmaciones y aseguró que carecen de sustento. “Dijo que la Defensoría del Pueblo tenía declaraciones o investigaciones que mostraban sin lugar a duda que el Pacto Histórico y mi candidatura están haciendo uso de presiones armadas para favorecer nuestra elección”, afirmó el senador, citando lo expresado por Valencia.

El candidato insistió en que esas acusaciones son graves y no tienen respaldo. “Dijo que podía demostrar esa aseveración tan irresponsable, temeraria y calumniosa”, añadió Cepeda, cuestionando que se utilicen este tipo de señalamientos en medio de la contienda electoral.

Además, subrayó que la Defensoría del Pueblo ya se habría pronunciado, desmintiendo dichas versiones. En ese contexto, criticó que el tema no haya tenido mayor eco. “Es muy grave […] y a esto no se le ha dado la relevancia que tiene”, expresó.

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LA SEÑORA VALENCIA ES UNA MENTIROSA pic.twitter.com/Hlp5ysjPsm — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) April 23, 2026

En su intervención, Cepeda elevó el tono contra Valencia y la señaló directamente: “Es una mentirosa, lo digo claramente”, afirmó, al tiempo que la acusó de usar ese tipo de estrategias para incidir en la opinión pública.

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Según el candidato, este tipo de acusaciones hacen parte de una campaña que busca afectar su imagen y la de su movimiento político. “Utiliza esta clase de campaña, así de estilos, para producir efectos en la opinión”, sostuvo.

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