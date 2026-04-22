Claudia López anunció que enviará una comunicación a las autoridades para recordar la obligación de organizar, como mínimo, tres debates presidenciales, tal como lo establece la Ley de Garantías.

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La candidata aseguró que no hay excusas para incumplir esa norma y propuso una solución si el número de aspirantes complica la logística. “Que si el lío es que somos demasiados, pues que por sorteo organicen dos grupos y ya”, afirmó.

Además, López lanzó una crítica directa contra Iván Cepeda, a quien señaló de evitar estos espacios. “El único que sigue censurando es Iván Cepeda. Entonces, yo le digo a los medios que sigan organizando los debates, invítenlos a todos”, expresó.

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La aspirante agregó que la asistencia o ausencia del senador dejará en evidencia su postura frente a los debates. “Y si Cepeda va, muy bien. Y si no va, quedará claro que es el único que censura”, concluyó.

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