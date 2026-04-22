Claudia López anunció que enviará una comunicación a las autoridades para recordar la obligación de organizar, como mínimo, tres debates presidenciales, tal como lo establece la Ley de Garantías.
La candidata aseguró que no hay excusas para incumplir esa norma y propuso una solución si el número de aspirantes complica la logística. “Que si el lío es que somos demasiados, pues que por sorteo organicen dos grupos y ya”, afirmó.
#EnDesarrollo La candidata Claudia López enviará una comunicación a las autoridades recordando que se deben hacer, por lo menos, tres debates presidenciales según lo indica la Ley de Garantías. “Que si el lío es que somos demasiados, pues que por sorteo organicen dos grupos y ya… pic.twitter.com/BrrkgIqA4BLee También
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Además, López lanzó una crítica directa contra Iván Cepeda, a quien señaló de evitar estos espacios. “El único que sigue censurando es Iván Cepeda. Entonces, yo le digo a los medios que sigan organizando los debates, invítenlos a todos”, expresó.
La aspirante agregó que la asistencia o ausencia del senador dejará en evidencia su postura frente a los debates. “Y si Cepeda va, muy bien. Y si no va, quedará claro que es el único que censura”, concluyó.
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