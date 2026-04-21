La pelea por los debates presidenciales sigue subiendo de tono y ahora sumó un nuevo capítulo entre Paloma Valencia e Iván Cepeda, luego de que este último dejara claro que no quiere debatir con candidatos del centro. La postura del aspirante del Pacto Histórico desató reacciones inmediatas y abrió otra discusión sobre quiénes deben estar en estos espacios clave de la campaña.

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Valencia cuestionó con dureza esa decisión, señalando que va en contravía de la democracia. “Un demócrata no escoge a sus contradictores. Los enfrenta a todos. Silenciar a Sergio Fajardo y a Claudia López es tan grave como huir del debate”, escribió, en un mensaje que rápidamente encendió la conversación política.

La candidata también lanzó una invitación directa para que el debate se dé sin exclusiones y propuso incluso el Congreso como escenario para ese encuentro. “Si Iván Cepeda insiste en esta posición, será el debate y la democracia los que lo encuentren”, advirtió. Así las cosas, la aspirante invitó a Sergio Fajardo y a Claudia López al Congreso para debatir con su oponente.

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Un demócrata no escoge a sus contradictores. Los enfrenta a todos. Silenciar a @sergio_fajardo y a @ClaudiaLopez es tan grave como huir del debate. Si @IvanCepedaCast insiste en esta posición, será el debate y la democracia los que lo encuentren. Invito a Fajardo, a Claudia y a… https://t.co/g00g3n8iQm — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) April 21, 2026

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Por su parte, Iván Cepeda defendió su postura y explicó que su intención es confrontar solo a quienes considera de la “extrema derecha”, dejando por fuera a sectores de centro. “Está muy claramente establecido con quién es el debate en este caso. Son los candidatos de la extrema derecha. Con otros candidatos podemos tener diálogos, conversaciones. Pero aquí hay que mostrarle al país dos posiciones claramente opuestas que representan una visión radicalmente distinta”, afirmó.

#EnDesarrollo El senador Iván Cepeda cierra definitivamente la puerta a participar en un debate con candidatos del centro. “Está muy claramente establecido con quien es el debate en este caso. Son los candidatos de la extrema derecha, con otros candidatos podemos tener diálogos,… pic.twitter.com/DZ90Lc1zhm — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) April 21, 2026

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

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