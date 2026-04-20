El candidato presidencial Abelardo de la Espriella señaló este lunes una supuesta campaña de desprestigio en su contra, la cual, según dijo, busca afectar su aspiración en la primera vuelta presidencial. El abogado calificó esta estrategia como una “campaña sucia” orquestada por sectores tradicionales de la política, lo que encendió nuevamente el debate en el escenario electoral.

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En un mensaje público, el aspirante aseguró que detrás de estos hechos estaría lo que denominó la ‘Operación Júpiter’, la cual describió como un plan estructurado para difamarlo mediante diferentes mecanismos. “El establecimiento y la vieja política están en pánico. En este video, Abelardo De La Espriella denuncia públicamente la ‘Operación Júpiter’, una campaña sucia, escondida y millonaria que viola las reglas electorales para difamar a ‘El Tigre’ con historias negras y encuestas falsas”, expresó.

De acuerdo con sus declaraciones, esta presunta estrategia incluiría el uso de medios tradicionales y portales digitales para afectar su imagen y restarle apoyo en la contienda. “A través de medios tradicionales y portales como La Silla Vacía, ‘Los de Siempre’ han intentado invisibilizar nuestra campaña y meterle miedo al país con el cuento de ‘no bote su voto’ o inventando escenarios ficticios sobre la extrema izquierda”, afirmó.

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El candidato también sostuvo que, pese a estos intentos, su campaña continúa avanzando con respaldo ciudadano y sin grandes inversiones en publicidad. “Sin embargo, esta operación les ha salido muy mal: ‘El Tigre’ sigue su camino sin un solo rasguño gracias al fervor del pueblo y la protección divina”, añadió.

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En su pronunciamiento, Abelardo de la Espriella lanzó críticas contra figuras del panorama político, señalando como adversarios principales al presidente Gustavo Petro y al senador Iván Cepeda. “Nuestros verdaderos enemigos a derrotar son Gustavo Petro y su heredero, Iván Cepeda”, afirmó.

Finalmente, el aspirante aseguró que su propuesta busca distanciarse de la política tradicional y que cuenta con un equipo que, según dijo, tiene independencia frente a grandes intereses económicos. “Esta batalla no es con los políticos tradicionales, esto es con nosotros ‘Los nunca’, los que no vivimos de la teta del Estado ni hacemos politiquería. Junto a José Manuel Restrepo, tenemos el carácter y la independencia para salvar a Colombia”, concluyó.

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