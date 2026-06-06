Una publicación del exsenador Gustavo Bolívar en medio de la campaña presidencial terminó provocando una inusual respuesta pública del comandante general de las Fuerzas Militares, el general Hugo Alejandro López Barreto, quien le pidió expresamente no utilizar la imagen de soldados colombianos para respaldar debates o mensajes políticos.

Sigue a PULZO en Discover

La polémica comenzó luego de que Bolívar compartiera en sus redes sociales una fotografía en la que aparecen militares que sufrieron graves heridas durante el conflicto armado. La imagen fue interpretada por distintos sectores como una crítica a la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella y como una advertencia sobre lo que podría ocurrir con la Fuerza Pública en un eventual gobierno del candidato de oposición.

Sin embargo, la publicación generó una rápida reacción del máximo comandante militar del país.

El oficial recordó que los hombres y mujeres de las Fuerzas Militares cumplen su misión constitucional sin distinción de ideologías o posiciones políticas y subrayó que los uniformados que aparecen en la fotografía resultaron heridos mientras cumplían con su deber.

“Los soldados que aparecen en esa imagen son militares que resultaron heridos en cumplimiento de su misión constitucional. Por respeto a su servicio, a sus familias y al sacrificio que representan, le solicito no utilice a las Fuerzas Militares para controversias políticas”, agregó el comandante.

Aunque el mensaje fue publicado directamente en respuesta a Bolívar, posteriormente la publicación original del dirigente político fue eliminada de las redes sociales.

Señor Bolívar, le pido que no utilice la imagen, el sacrificio o el nombre de nuestros soldados para respaldar causas, intereses o fines políticos. Nuestros hombres y mujeres cumplen su deber con honor y apego absoluto a la Constitución y la ley, sin distinción alguna de… https://t.co/yPzhn6VSXt — Gr. Hugo A López Barreto (@GrHugoALopez) June 6, 2026

La controversia ocurre en medio de una campaña presidencial marcada por fuertes debates sobre seguridad, orden público y el futuro de la política de paz del país. Precisamente, varios sectores han cuestionado que la imagen utilizada por Bolívar presenta una visión parcial de la situación que enfrentan actualmente las Fuerzas Militares.

Durante los últimos años los soldados colombianos han continuado desarrollando operaciones contra grupos armados ilegales, disidencias de las Farc, estructuras del Eln y organizaciones criminales en distintas regiones del territorio nacional. Las Fuerzas Militares mantienen presencia operativa en los 32 departamentos del país y han reportado acciones permanentes contra organizaciones armadas y economías ilícitas.

Sin embargo, el deterioro de la seguridad en varias zonas ha quedado evidenciado en recientes enfrentamientos entre grupos ilegales. Esta misma semana las autoridades confirmaron el hallazgo de 48 cuerpos tras combates entre facciones de las disidencias de las Farc en Guaviare, entre ellos al menos 11 menores de edad reclutados por esas estructuras armadas. El episodio llevó incluso al presidente Gustavo Petro a ordenar operaciones militares contra los responsables.

Los enfrentamientos entre grupos ilegales, el reclutamiento de menores y la disputa por corredores estratégicos han seguido generando víctimas tanto entre civiles como entre integrantes de la Fuerza Pública.

Por esa razón, el pronunciamiento del general López Barreto llamó la atención, pues pocas veces el comandante de las Fuerzas Militares interviene públicamente para responder a una figura política en medio de una campaña electoral.

El mensaje del alto oficial fue interpretado por varios observadores como una defensa de la neutralidad institucional de las Fuerzas Militares y como un llamado a evitar que la imagen de soldados heridos o caídos en combate sea utilizada para respaldar posiciones partidistas en una contienda política que cada día se torna más intensa de cara a la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio.

Cuántas militares murieron en accidente de avión en Putumayo

Transcurridas 24 horas desde el accidente en Puerto Leguízamo, Putumayo, las autoridades han dado varios partes médicos y militares sobre las víctimas y heridos que quedaron como consecuencia de este hecho. Varios heridos han sido llevados a diferentes clínicas de Colombia, siendo el Hospital Militar, en Bogotá, el que recibió a la mayoría de las personas que estaban en una difícil condición. Esto es lo que se sabe hasta el momento: