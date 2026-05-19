A medida que se acerca la crucial cita en las urnas, los ánimos políticos en el país se replican con fuerza en las redes sociales. El exdirector del Departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, volvió a encender el debate electoral de cara a las elecciones presidenciales de 2026, donde el senador Iván Cepeda lidera las encuestas como la principal carta del petrismo.

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A través de su cuenta de X, Bolívar lanzó un fuerte llamado a la militancia del Pacto Histórico y a sus simpatizantes, recordando que el tiempo se agota: “A esta hora en dos domingos estarán cerrándose las urnas. Con 12 millones de votos ganamos en primera vuelta“, sentenció.

Para alcanzar la ambiciosa cifra de 12 millones de sufragios y asegurar la Presidencia de manera inmediata el próximo 31 de mayo, el excongresista enfatizó en que la movilización ciudadana debe ser total y que no puede haber espacio para los imprevistos cotidianos.

Con un tono particular que llamó la atención de los usuarios, Bolívar enumeró una lista de situaciones que, según él, nadie debería usar como excusa para faltar a la jornada electoral:

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“Este 31 de mayo nadie cumple años, nadie se enferma, nadie tiene almuerzo familiar, nadie viaja, todos alistan paraguas, nadie rumbea el día anterior, el día antes revisan las llantas de los carros, de las motos, de las ciclas, nadie se pincha, cada uno lleva a votar a otra persona“, comentó de manera estratégica.

Sin embargo, la frase que más revuelo causó en los sectores políticos fue su proyección sobre lo que pasaría si la izquierda no logra consolidar la victoria definitiva en la primera jornada y se ve obligada a ir a un balotaje.

Para Bolívar, el panorama si no se logra el objetivo es sombrío para su movimiento: “Que no haya un solo pretexto para salir a votar: o ganamos en primera o a lamentarnos una década el no haber hecho un esfuerzo más. Es en serio. ¡Hagámoslo!“, concluyó de forma categórica.

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