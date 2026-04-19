El violento hecho ocurrido durante las grabaciones de ‘Sin senos sí hay paraíso’ en el centro de Bogotá provocó un pronunciamiento del escritor Gustavo Bolívar, quien expresó su dolor por la muerte de integrantes del equipo de producción.

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El episodio se registró el sábado 18 de abril en el sector de Los Laches, en la localidad de Santa Fe, mientras se realizaban grabaciones en espacio público. Según información de las autoridades, un hombre atacó a otra persona con arma blanca sin mediar palabra, lo que desencadenó una riña en la que intervinieron varias personas.

El hecho terminó con tres personas fallecidas —incluido el agresor—, un herido y cuatro capturados, en un caso que provocó conmoción tanto en el equipo de producción como en el entorno audiovisual del país.

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Tras conocerse lo ocurrido, Bolívar, creador de la historia original de la serie, compartió un mensaje en el que lamentó profundamente la situación.

“Hoy no hay palabras suficientes para expresar el pesar que siento por la muerte de los compañeros de la producción de ‘Sin Senos Sí hay paraíso 4’. Abrazo con el alma a sus seres queridos y mi solidaridad con la empresa para la que he trabajado hace 27 años. El arte y la vida no pueden terminar así”, expresó.

Hoy no hay palabras suficientes para expresar el pesar que siento por la muerte de los compañeros de la producción de Sin Senos Sí hay paraíso 4.

Abrazo con el alma a sus seres queridos y mi solidaridad con la empresa para la que he trabajado hace 27 años.

El arte y la vida no… — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) April 19, 2026

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