La esfera artística está de luto por el vil asesinato de unas personas durante el rodaje de la cuarta temporada de la novela ‘Sin senos sí hay paraíso’. Un sujeto atacó con un elemento cortopunzante a otra persona cerca de donde se hacía el rodaje en el sector de Los Laches, en Bogotá. Varios miembros de la producción intentaron defender al agredido, pero se convirtieron en otras víctimas del energúmeno; el incidente dejó tres fallecidos, incluido al armado.

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Esto desató la consternación de varias figuras de la farándula colombiana. Actores, productores, directores y más de estos profesionales elevaron su voz de rechazo contra el violento acto ocurrido durante la tarde del pasado sábado 18 de abril en la localidad de Santa Fe.

Gregorio Pernía y Carmen Villalobos se pronunciaron por riña durante rodaje

Ambos actores, que han participado en ‘Sin senos sí hay paraíso’, coincidieron en publicar en sus redes la misma imagen para lamentar el crimen ocurrido en el centro de la capital colombiana. “Silencio en el ‘set’. En la memoria de nuestros compañeros que murieron”, dice el mensaje replicado tanto por Pernía como por Villalobos, así como lo hizo Majida Issa.

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Otras personalidades como Catherine Siachoque, Jorge Enrique Abello y más también rechazaron lo ocurrido con el mensaje: “Nada que celebrar. Silencio en el ‘set'”.

Una de las que se mostró más sentida por el hecho fue Carolina Gaitán, quien también ha salido en la novela cuyo rodaje ocurrió el crimen. A través de redes sociales, la actriz se despidió de Nicolás Francisco Perdomo, su compañero de ‘set’ y quien fue atacado por el hombre armado.

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Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.