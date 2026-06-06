A pocos días de la definición electoral, José Manuel Restrepo continúa participando en actividades de campaña junto al movimiento Defensores de la Patria, liderado por Abelardo de la Espriella.

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En esta ocasión, el exministro visitó distintos centros comerciales de la capital, entre ellos Unicentro, para dialogar con ciudadanos y escuchar inquietudes relacionadas con la situación del país.

Según las imágenes difundidas en redes sociales, varios visitantes se acercaron para saludarlo, tomarse fotografías y manifestar respaldo a la fórmula presidencial.

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El recorrido incluyó paradas en algunos de los espacios comerciales más concurridos de Bogotá, donde se registraron numerosas muestras de afecto por parte de asistentes.

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Ciudadanos aprovecharon para conversar sobre las elecciones

Durante la jornada, Restrepo intercambió opiniones con comerciantes, trabajadores y familias que se encontraban en los establecimientos visitados. Las conversaciones giraron alrededor de temas como economía, empleo, seguridad y las propuestas impulsadas por la campaña de Abelardo de la Espriella.

El economista bogotano se ha convertido en una de las principales figuras de la campaña luego de ser anunciado como fórmula vicepresidencial del candidato presidencial en marzo de este año. Antes de llegar a la contienda electoral, ocupó cargos como ministro de Comercio y ministro de Hacienda durante el gobierno de Iván Duque.

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