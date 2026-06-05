En la mañana de este viernes 5 de junio, la Registraduría reveló cómo será el tarjetón electoral para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que serán el próximo 21 de junio. Según la ley, el orden será el mismo que se usó para la primera vuelta.

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(Vea también: Registraduría explicó si se puede cambiar de mesa de votación para la segunda vuelta)

“El orden de las dos fórmulas en la tarjeta electoral será el mismo obtenido en el sorteo realizado el 25 de marzo, mediante el cual se definió la posición de los candidatos en la tarjeta electoral de la primera vuelta (artículo 6 de la Ley 163 de 1994)”, señaló la Registraduría.

Así las cosas, el primer lugar será para Iván Cepeda y su fórmula vicepresidencial, Aída Quicué. La segunda casilla será para Abelardo de la Espriella y su fórmula, José Manuel Restrepo.

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Esta es la imagen de cómo será el tarjetón:

La impresión del tarjetón comenzará este fin de semana y se destinarán, nuevamente más de 41 millones de tarjetones para que todos los colombianos que están habilitados para votar lo puedan hacer sin problemas.

De hecho, se conoció que para estas elecciones, el Gobierno destinó cerca de un billón de pesos para toda la logística que se necesita en los próximos días. Entre ella se incluye llevar los tarjetones electorales a varios países del mundo y los lugares más lejanos del centro del país.

Todo esto se deberá hacer en menos de dos semanas, pues en el caso del exterior, las personas podrán empezar a votar el 15 de junio, y en Colombia todo deberá estar listo para el próximo 21 de junio.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: