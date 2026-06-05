Las declaraciones de Juan Daniel Oviedo sobre el papel que jugó Álvaro Uribe Vélez en la campaña presidencial de Paloma Valencia provocaron una reacción inmediata del expresidente, que aunque intentó mantener un tono respetuoso, dejó ver su evidente inconformidad con quien fue fórmula vicepresidencial de la candidata del Centro Democrático.

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La controversia surgió después de que Oviedo asegurara en diferentes entrevistas que uno de los errores de la campaña fue haber planteado la posibilidad de que Uribe llegara al Ministerio de Defensa en un eventual gobierno de Paloma Valencia. Según el exdirector del Dane, esa propuesta habría alejado a muchos votantes de centro que terminaron viendo la candidatura con desconfianza.

“El hecho de ver que muchos votantes de centro salieron espantados de esta apuesta cuando vieron que se puso el nombre de Álvaro Uribe Vélez como ministro de Defensa fue durísimo”, afirmó Oviedo.

Las palabras no pasaron desapercibidas para el exmandatario, que durante una entrevista en Caracol Radio respondió visiblemente incómodo. Aunque evitó los insultos o las descalificaciones personales, sí dejó claro que considera injusto que Oviedo lo señale como una de las causas de la derrota electoral.

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“Me extraña eso del doctor Juan Daniel Oviedo. Antier no más tuve un gran diálogo con él. Él sabe todo mi respeto. ¿Cómo sale con eso?”, afirmó Uribe al comenzar su respuesta.

Durante varios minutos, el líder del Centro Democrático recordó que cuando Paloma Valencia planteó públicamente la posibilidad de nombrarlo ministro de Defensa, el propio Uribe manifestó su desacuerdo con esa idea. Por eso dijo no entender por qué ahora se utiliza ese episodio como una explicación de los resultados obtenidos en las urnas.

Uribe incluso recurrió a una comparación cargada de ironía para responder. Recordó que en su momento rechazó cualquier posibilidad de integrar un eventual gabinete y afirmó que nunca tuvo interés en ocupar ese cargo.

“Imagínense otra vida, entremos en el mundo de lo fantástico. Que me nombren ministro de Defensa y yo dijera: venga, Juan Daniel, sea viceministro y yo le delego muchas funciones”, comentó.

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Aunque intentó conservar un tono cordial, el expresidente fue elevando el nivel de su respuesta y terminó cuestionando lo que considera un intento de trasladar responsabilidades por la derrota electoral. “Me parece que es injusto y que nos estamos desmontando por la nuca de las responsabilidades”, señaló.

Las declaraciones dejaron la impresión de que la relación política entre ambos dirigentes quedó golpeada después de las elecciones. Uribe insistió varias veces en que siempre ha tratado a Oviedo con respeto y destacó que incluso mantenían comunicación frecuente desde la época en que el economista dirigía el Dane.

Sin embargo, sus palabras también reflejaron una evidente molestia por la lectura que hizo el excandidato vicepresidencial sobre la campaña. El exmandatario aprovechó además para reivindicar el liderazgo de Paloma Valencia, asumir personalmente la derrota y reiterar su respaldo a Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta presidencial.

“Perdimos, acepto humildemente la derrota, asumo la responsabilidad. El país descubrió una gran líder de toda la vigencia futura que es Paloma Valencia”, afirmó.

(Vea también: Le apareció un problema gigante (de plata) a Paloma Valencia y ni el Centro Democrático podría salvarla)

Aunque Uribe evitó romper públicamente con Oviedo, la respuesta dejó ver que las críticas del excompañero de fórmula de Paloma Valencia tocaron una fibra sensible dentro del uribismo y abrieron una nueva discusión sobre las razones que llevaron a la candidata a quedarse por fuera de la segunda vuelta presidencial.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.