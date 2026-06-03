El panorama político tras la primera vuelta electoral sigue generando reacciones de fondo entre los sectores que quedaron por fuera del balotaje. En una reciente declaración pública, Juan Daniel Oviedo realizó un duro balance sobre el resultado de los comicios y admitió abiertamente el fracaso de la propuesta que lideró durante meses, la cual pretendía consolidar un gobierno de transición y estabilidad institucional para el país.

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Oviedo inició su pronunciamiento señalando de forma contundente el principal mensaje que dejaron las urnas: “¿Petro se va o no? Ese fue el mensaje de estas elecciones, los resultados son contundentes”. El exaspirante no ocultó el golpe político y reconoció que las tesis centrales de su propuesta no lograron calar en el electorado. “Nuestra propuesta de hacer un gobierno de transición, de estabilización y de sumar entre distintos, fracasó. Yo comencé esta campaña para ganarle a Petro con una propuesta de futuro”, manifestó.

En un ejercicio de autocrítica sobre el rechazo que sufrió su proyecto en las urnas, Oviedo detalló que, a pesar de los esfuerzos logísticos y de escucha activa a lo largo del territorio nacional, la percepción de la ciudadanía fue adversa. “Recorrimos el país, escuchamos, nos enculebramos y participamos en una consulta y en primera vuelta con una alternativa que hoy millones de colombianos no consideran viable. Eso hay que reconocerlo”, puntualizó el exdirector del Dane.

Pese al resultado desfavorable, Oviedo enfatizó en que su rol se centrará en la defensa de los resultados electorales y la estabilidad democrática del país, indicando que se debe respetar la decisión que tome la ciudadanía el próximo 21 de junio. Sin embargo, lanzó pullas al ambiente de polarización actual, asegurando que el país no merece un gobierno que desconozca los resultados, discrimine a las minorías históricamente invisibilizadas o pretenda destruir a quien piense diferente.

Finalmente, el excandidato criticó el nivel del debate político actual y la falta de claridad en las propuestas de las dos campañas que avanzaron a la segunda vuelta, haciendo un llamado enérgico para que se realicen confrontaciones de ideas de manera urgente. “Hoy lo mínimo que merece este país son debates entre los dos candidatos ganadores. No necesitamos que firmen sobre mármol o piedra, no queremos saber más contra qué están en contra, queremos saber cuál es la Colombia que quieren construir y con quién, para que el 21 de junio podamos saber a quién elegir. ¡No más cafés! ¡Más debates!”, concluyó.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.