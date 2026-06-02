La campaña hacia la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio cruzó una peligrosa línea roja y pasó de la confrontación política a las graves amenazas de violencia física. Las redes sociales estallaron en indignación tras conocerse un video en el que Andrés Solano, expareja sentimental de la representante a la Cámara por el Pacto Histórico, María del Mar Pizarro, lanza una espeluznante advertencia de muerte en contra del candidato presidencial de la centroderecha, Abelardo de la Espriella.

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El alarmante episodio, revelado inicialmente por La FM, ocurrió la noche de este lunes 1 de junio en el norte de Bogotá, en medio de una movilización de fanáticos del Pacto Histórico a favor de la candidatura de Iván Cepeda.

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Desde la calle y visiblemente alterado, Solano miró fijamente a la cámara y envió un violento mensaje cargado de insultos y un llamado explícito a acabar con la vida del líder del movimiento ‘Defensores de la Patria’.

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“Con todos los jaguares porque vamos a ir a buscar a Abelardo (de la Espriella) y lo vamos a ir a destripar y fumigar al narcotraficante, al misógino, al mafioso de mafiosos (…) Abelardo, aquí están los jaguares, vamos a ir por ti… Vamos, realmente, a meterte a la cárcel”, sentenció el hombre sin ningún pudor.

No conforme con sus declaraciones, el sujeto escaló la agresión al solicitar de frente la intervención de las Fuerzas Militares para ejecutar al contrincante de Cepeda: “Pido al Ejército Nacional (…) vaya por ti… y te destripe, te fumigue, y que te lleve para China, por allá donde hay pena de muerte para los mafiosos”.

Ante el tsunami de críticas, Semana contactó a la congresista María del Mar Pizarro. Aunque inicialmente guardó silencio, en diálogo con La FM se sacudió de inmediato del escándalo aclarando que Solano ya no es su pareja sentimental y rechazó categóricamente cualquier comentario que incite al odio o a la violencia.

La misma manifestación ciudadana en la que participaba el autor de las amenazas se convirtió en escenario de otro lamentable hecho de intolerancia en la capital. El grupo de simpatizantes de izquierda bloqueó el tráfico y frenó a la fuerza el recorrido del bus oficial de la Selección Colombia.

Tal como lo documentaron videos de medios nacionales, los manifestantes rodearon el vehículo de la delegación deportiva y, en una actitud calificada como “agresiva” por la Secretaría de Seguridad de Bogotá, pegaron a la fuerza afiches de la campaña de Iván Cepeda sobre los vidrios del bus. El secretario de Seguridad, César Restrepo, lamentó el bochornoso incidente sentenciando que “la política obligada deja de ser política”.

Este delicado panorama de polarización se da mientras Abelardo de la Espriella alerta a la comunidad internacional sobre posibles retaliaciones y ataques del oficialismo, y Gustavo Petro insiste en sus redes en un supuesto fraude electoral, una teoría extrema de la que incluso su propio candidato, Iván Cepeda, ha tomado distancia públicamente asegurando que no existe evidencia alguna.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: