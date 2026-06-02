Iván Cepeda vivió una situación llamativa en las elecciones presidenciales al votar en una mesa del colegio San Lucas, en Kennedy, donde terminó imponiéndose su rival Abelardo de la Espriella.

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Según los resultados de esa mesa, De la Espriella obtuvo 132 votos, mientras que Cepeda alcanzó 79, en un total de 252 sufragios.

La imagen del tarjetón evidencia la diferencia entre ambos candidatos y muestra cómo el aspirante de línea conservadora logró superar al líder del Pacto Histórico incluso en un sector históricamente identificado con la izquierda bogotana.

El hecho tiene un valor simbólico porque Kennedy ha sido considerada uno de los bastiones políticos de Cepeda y del progresismo en Bogotá.

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Sin embargo, el resultado refleja que De la Espriella consiguió ganar terreno en la capital y reducir la distancia frente al candidato oficialista. De hecho, la diferencia total entre ambos en Bogotá fue de apenas cuatro puntos porcentuales.

Durante mayo, De la Espriella concentró parte importante de su campaña en Bogotá y realizó actividades políticas en Kennedy, buscando conectar con votantes inconformes y ampliar su apoyo en sectores populares.

El resultado en esa mesa evidencia que su estrategia tuvo impacto incluso en territorios tradicionalmente cercanos a la izquierda.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: