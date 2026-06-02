El panorama político en Colombia está que arde y los rumores corren a la velocidad de la luz. Luego de que el presidente Gustavo Petro publicara un enigmático manifiesto en su cuenta de X asegurando que “tomará sus propias decisiones” ante las debilidades de la campaña de Iván Cepeda y un supuesto fraude, las alarmas se encendieron. Diversos analistas y sectores de opinión en el país empezaron a especular sobre si el mandatario planeaba dejar la Casa de Nariño o pedir una licencia para meterse de lleno a la campaña de cara al balotaje del 21 de junio.

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Sin embargo, ante el ruidazo nacional y la incertidumbre que se tomó las redes sociales, la mano derecha del jefe de Estado salió al paso de inmediato para disipar las dudas y calmar las aguas en el palacio presidencial.

Raúl Moreno, jefe del despacho presidencial, utilizó sus redes sociales oficiales para enviar un mensaje directo, corto y sin rodeos que buscó sepultar de inmediato la teoría de que el mandatario tiraría la toalla para convertirse en el jefe de debate del Pacto Histórico.

Con esta declaración, la Casa de Nariño busca poner punto final a los debates jurídicos que ya se adelantaban en las principales cadenas radiales del país, en las que expertos advertían que si Petro renunciaba, el Congreso de la República —hoy mayoritariamente de oposición— podría demorar la aceptación de su renuncia para dejarlo con las manos vacías en plena campaña.

El ambiente de zozobra que propició este rumor obedece a la ráfaga de trinos con los que Gustavo Petro ha atacado los resultados del pasado domingo 31 de mayo, en los que Abelardo de la Espriella se impuso con cerca del 44 % de los votos, sacándole una ventaja de casi 700.000 sufragios a Iván Cepeda.

El mandatario ha estructurado un confuso libreto acusando a la Registraduría Nacional de haber alterado el software electoral cinco días antes de los comicios para meter un “mico” de más de 800.000 cédulas falsas y crear 1.493 mesas de votación adicionales. Según la tesis de Petro, la ventaja de ‘el Tigre’ se concentra en 5.300 mesas supuestamente “infladas” que superaron el límite de votantes permitidos por jornada.

A pesar del fuerte ruidazo digital provocado desde el palacio, las acusaciones presidenciales chocan de frente con la realidad de las instituciones. La propia Registraduría ratificó que el 99 % de los votos ya fueron escrutados formalmente ante jueces y testigos de todas las vertientes políticas sin hallar inconsistencias graves, lo que deja el pataleo del Pacto Histórico sin piso técnico mientras su propio gabinete confirma que el presidente se mantendrá firme en su cargo hasta el final de su periodo.

Petro apoyará la campaña de Iván Cepeda

El presidente Gustavo Petro dio a conocer que se pondrá "al frente" de la campaña de Iván Cepeda, luego de que este quedara en segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El mensaje del mandatario llama la atención porque es la primera vez que un presidente anuncia abiertamente que participará en política, infringiendo la Constitución.