El ambiente político en Colombia arde tras las polémicas declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien rompió la neutralidad institucional para atacar con vehemencia a Abelardo de la Espriella y asumir el rol de estratega del progresismo de cara al balotaje del 21 de junio. Sin embargo, una frase enigmática al cierre de su extenso trino encendió las alarmas de la opinión pública: “Yo tomaré mis propias decisiones”.

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De inmediato, la mesa de trabajo de Blu Radio puso la lupa sobre el verdadero significado de estas palabras y destapó la teoría de una posible e histórica renuncia o solicitud de licencia del jefe de Estado para convertirse de frente en el jefe de debate de Iván Cepeda ante los angustiantes números de la primera vuelta.

Para el director del servicio informativo, Néstor Morales, el desespero en las huestes del Pacto Histórico tras la ventaja de casi 700.000 votos que tomó ‘el Tigre’ podría empujar al mandatario a un escenario extremo para evitar la debacle de su colectividad.

El periodista advirtió que, aunque todo hace parte del mundo de la especulación, en el círculo cercano al mandatario hay total hermetismo, pues Petro sabe perfectamente que si la campaña de la izquierda no da un giro radical de 180 grados en las próximas tres semanas, están condenados a la derrota.

Ante la hipótesis de que Petro intente apartarse legalmente de sus funciones, el periodista Ricardo Ospina recordó el blindaje legal que establece la Carta Política en estos casos: “La constitución tiene muy claro cuál sería el camino en caso de que el presidente quiera apartarse. Dice el artículo 193 que le corresponde al Senado conceder licencia al presidente separarse del cargo”.

Sin embargo, para el panelista Felipe Zuleta, el jefe de Estado jamás se arriesgaría a someterse a la buena voluntad de un Congreso que hoy le es mayoritariamente adverso y opositor.

“Si Petro quiere dedicarse a la campaña pues tendría que renunciar y si renuncia el Congreso podría decirle que se la aceptan después de segunda vuelta y lo dejan mamando. Él no va a correr ese riesgo, entonces va a hacer política abierta, ilegal y descaradamente”, sentenció Zuleta sin tapujos.

El panorama deja en evidencia que, con o sin renuncia sobre la mesa, el presidente de la República está dispuesto a jugarse su resto político en este balotaje, desafiando los límites legales de la participación en política con tal de evitar que la centroderecha recupere el poder absoluto en la Casa de Nariño.

Petro apoyará la campaña de Iván Cepeda

El presidente Gustavo Petro dio a conocer que se pondrá "al frente" de la campaña de Iván Cepeda, luego de que este quedara en segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El mensaje del mandatario llama la atención porque es la primera vez que un presidente anuncia abiertamente que participará en política, infringiendo la Constitución.