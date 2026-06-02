La tensión política por el balotaje del próximo 21 de junio tiene los ánimos caldeados y los micrófonos de la radio nacional encendidos. Luego de que el Pacto Histórico se quedara con el segundo lugar en las urnas, la campaña de la izquierda empezó a mover sus fichas para intentar revertir la ventaja de Abelardo de la Espriella, pero sus estrategias ya están recibiendo durísimos contraataques desde los sectores de opinión.

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La polémica se encendió tras el anuncio de la senadora María José Pizarro, jefe de debate de Iván Cepeda, quien reveló con bombos y platillos que iniciarán una indagación formal en redes sociales para rastrear un presunto pago masivo de “bodegas” digitales por parte de sus contrincantes de derecha.

La movida de Pizarro causó gracia y roncha en la mesa de Blu Radio, donde recordaron de inmediato que la estrategia de pagar influenciadores y cuentas falsas para posicionar narrativas no es precisamente algo nuevo en la política, y que de hecho ha sido un sello muy cuestionado dentro del mismo petrismo en los últimos años.

El periodista Felipe Zuleta fue el encargado de lanzar el dardo más venenoso de la jornada, cuestionando la moral de la campaña del progresismo para quejarse de las mismas armas digitales que ellos habrían impulsado en el pasado.

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“¿Quién es el que ha pagado más bodegueros en estos 4 años?”, disparó Zuleta sin anestesia, dejando en el aire un dardo directo contra la Casa de Nariño.

Para el panelista, la estrategia del Pacto Histórico tras la derrota del 31 de mayo se resume en buscar culpables externos en lugar de evaluar sus propios errores, configurando un libreto que ya resulta predecible para el país.

“Esta es la lista de quejas de ellos: que la presencia de los gringos, que el fraude electoral (…) y por último que la constituyente. Esto es lo que se llama lloratón mamerta”, sentenció el analista de manera desparpajada.

Para rematar y dejar sin piso las denuncias de la izquierda, Zuleta sacó a relucir el último parte de victoria de las instituciones, recordando que hace pocos minutos la Registraduría Nacional emitió un comunicado oficial confirmando que el 99 % de los votos ya fueron escrutados formalmente y no se detectó ningún tipo de inconsistencia grave que altere el resultado que dejó ganando a ‘el Tigre’.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: