La Procuraduría General de la Nación suspendió provisionalmente al embajador de Colombia en Brasil, Alfredo Saade, por una presunta participación indebida en política durante las elecciones presidenciales de 2026.

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La decisión se tomó luego de que el ente de control identificara varios mensajes publicados por el diplomático en su cuenta oficial de X, en los que, según la entidad, habría expresado apoyo a una campaña política en plena contienda electoral.

Este es el más reciente trino de Saade:

La Procuraduría consideró que existían méritos suficientes para abrir una investigación disciplinaria y aplicar una suspensión cautelar con el fin de evitar que la conducta continuara de cara a la segunda vuelta presidencial.

En la resolución, el organismo sostuvo que la medida cumple con los criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad exigidos por la ley.

Además, señaló que, de no adoptarse la suspensión, Saade podría seguir incurriendo en la falta disciplinaria durante los días previos a la nueva jornada electoral.

Aunque el embajador no se pronunció directamente sobre la sanción, sí publicó un mensaje en el que pidió perdón a quienes se hayan sentido ofendidos durante el periodo electoral y llamó a la unidad del país.

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