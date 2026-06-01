Las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre presuntas irregularidades en el preconteo electoral recibieron una nueva respuesta desde los organismos de control.

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El procurador general, Gregorio Eljach, aseguró que hasta el momento no existen denuncias ni evidencias que permitan cuestionar los resultados preliminares de la primera vuelta presidencial.

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Eljach hizo un llamado al presidente luego de que el mandatario manifestara que no aceptaba los resultados del preconteo de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 31 de mayo.

En entrevista con El Tiempo, el funcionario explicó que visitó las comisiones escrutadoras instaladas en Corferias, en Bogotá, para verificar el avance del proceso electoral y aseguró que no encontró elementos que sustenten las denuncias de irregularidades. “No hay evidencia, no hay información o reclamaciones que resolver”, afirmó el jefe del Ministerio Público.

Según indicó, durante la revisión no se registraron denuncias, quejas o solicitudes que pusieran en duda la transparencia del preconteo ni del escrutinio que adelantan las autoridades electorales. Además, señaló que las pocas reclamaciones presentadas por representantes de campañas han sido atendidas dentro de los procedimientos establecidos.

Eljach también recordó que la única autoridad con competencia para validar los resultados electorales es el sistema electoral conformado por la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral (CNE), por lo que insistió en que los procesos deben seguir su curso institucional.

El llamado de Eljach al presidente Petro

Durante la entrevista, el procurador sostuvo que el presidente debe actuar con neutralidad frente a las campañas y partidos políticos, al tratarse del jefe de Estado.

Por ello, le pidió mantener distancia entre sus funciones institucionales y las posiciones que puedan interpretarse como participación en política. Asimismo, señaló que cualquier cuestionamiento sobre la actuación del mandatario en este ámbito corresponde a los organismos competentes establecidos por la Constitución.

“De manera que esa es la invitación que le hacemos a todo servidor público, incluyendo al señor Presidente. Mantengamos la distancia entre lo que son nuestras funciones y lo que podría llegar a ser una indebida participación en política”, indicó el funcionario al citado medio.

Las declaraciones de Eljach se producen después de que Petro expresara dudas sobre el preconteo y afirmara que solo reconocerá los resultados definitivos del escrutinio realizado por las comisiones integradas por jueces de la República.

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.