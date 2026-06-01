La contienda de cara al balotaje del próximo 21 de junio alcanzó su punto máximo de ebullición, no por cuenta de los candidatos, sino por la abierta e incendiaria participación del presidente de la República. Tras los discursos y debates del fin de semana, Gustavo Petro rompió la neutralidad institucional para salir en defensa propia y de la candidatura de Iván Cepeda, publicando un extenso y furioso manifiesto en su cuenta de X en contra del ganador de la primera vuelta.

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El jefe de Estado subió los ánimos de la campaña a niveles históricos al calificar la propuesta de Abelardo de la Espriella como un “fascismo mafioso” y asegurar que un eventual gobierno de la oposición buscaría “asesinar” políticamente al progresismo.

El mandatario reaccionó con vehemencia a los discursos de De la Espriella, quien ha prometido mano dura contra la actual administración. Según Petro, los señalamientos en su contra no obedecen a delitos reales sino a una persecución ideológica.

Sin presentar pruebas judiciales, Petro arremetió contra la victoria de la derecha en las urnas asegurando que el resultado estuvo mediado por delitos electorales: “Sé de la cantidad de votos que compraron a manos llenas a 150.000 y 200.000 pesos el voto”, afirmó en su publicación.

En un intento por restarle legitimidad al triunfo nacional de ‘el Tigre’, el presidente recurrió al mapa electoral regional, recordando que en el departamento natal de ambos, el Pacto Histórico se quedó con la mayoría de los apoyos.

“Abelardo nació en Córdoba y yo también (…) Miren el resultado electoral: fue derrotado estruendosamente en el pueblo donde nació: Sahagún. Y fue derrotado estruendosamente en toda Córdoba, su departamento: 360.000 votos contra 260.000 que él obtuvo. Fue derrotado en todo el Caribe colombiano”, trinó Petro, calificando al abogado como un “defensor del paramilitarismo”.

Consciente de la ventaja de más de 600.000 votos que tomó la oposición, el mandatario asumió un rol de estratega electoral y trazó la meta que necesita Iván Cepeda para remontar en las próximas tres semanas, pidiéndole a la ciudadanía no vender el voto “por un plato de lentejas”.

“Llamo a toda persona demócrata a defender la democracia contra la muerte que se avecina. Una enorme ‘Alianza por la Vida’ sin exclusiones. Se necesitan tres millones de votos más (…) A toda la juventud de Colombia les digo que es la hora de salir a votar en masa como nunca antes”, concluyó Petro, lanzando pullas contra las estancias del candidato en el exterior: “No necesitamos extranjeros que no viven en el país sino en Miami e Italia”.

Ayer fui atacado personalmente por el candidato Abelardo y debo defenderme. No he robado un solo peso del erario ni cometido ningún delito. Se me promete la cárcel solo por mi posición política progresista en favor del pueblo. Esto pasa porque el proyecto detrás de Abelardo es… — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 1, 2026

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.