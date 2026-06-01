El arranque de la carrera hacia la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio se está moviendo a una velocidad frenética. Tras consolidar su victoria el pasado domingo con más de 10 millones de sufragios, el candidato independiente Abelardo de la Espriella volvió a sacudir el tablero político del país con un fuerte pronunciamiento en sus redes sociales, dejando claro cómo manejará los apoyos de las maquinarias y colectividades tradicionales que buscan subirse a su bus de campaña.

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El polémico abogado barranquillero, apodado ‘el Tigre’, utilizó su cuenta oficial en la plataforma X para marcar una estricta distancia con las dinámicas de la política convencional, enviando un mensaje directo a las dirigencias que pretendan negociar cuotas o acuerdos burocráticos.

De la Espriella reconoció que el triunfo en las urnas del 31 de mayo despertó un inmediato efecto dominó en diferentes orillas políticas que ven con preocupación la continuidad del Pacto Histórico, lo que ha desatado una ola de adhesiones hacia su campaña en las últimas horas.

Sin embargo, el candidato fue tajante al advertir que recibir estos apoyos no significa que vaya a ceder a las tradicionales prácticas de intercambio de favores.

Consciente de que su discurso antipolítica es su mayor fortaleza electoral, ‘el Tigre’ blindó su propuesta de Gobierno y aseguró que no negociará sus principios con las estructuras tradicionales del país para asegurar la Casa de Nariño.

“Ténganlo claro, colombianos: no haré acuerdos ni con partidos, ni con dirigentes tradicionales, ni por debajo ni por encima de la mesa. El único compromiso que ofrezco es una gran unidad en defensa de la Patria para frenar las amenazas autoritarias que representan Petro y Cepeda”, sentenció de manera categórica.

Anoche lo dije en mi discurso: yo no soy político. He hecho un pacto con el Pueblo, y es el Pueblo quien lo está sellando en las urnas. Desde anoche, distintos partidos y numerosos líderes han decidido respaldar al Tigre en esta segunda vuelta. Todo ciudadano que, por… pic.twitter.com/GRqN9G6PAH — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 1, 2026

Finalmente, el líder de la oposición invitó a los indecisos a sumarse a la dinámica que lidera junto a su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, para sellar el triunfo definitivo en tres semanas: “Únanse a los más de 10 millones de colombianos que ayer abrazaron el sueño de la Patria Milagro, transformando para siempre la política de los mismos de siempre”, concluyó.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: