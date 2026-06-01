Julio Sánchez Cristo acabó en una confrontación con Enrique Gómez, senador electo en las pasadas elecciones del 8 de marzo, luego de que este último criticara abiertamente a Caracol Radio por, supuestamente, tener pauta del Gobierno indiscriminadamente, un hecho que no se le puede adjudicar a los periodistas y que tampoco marca la línea editorial de esa emisora ni de ningún medio de comunicación en el país.

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Enrique Gómez cuestionó durante varios minutos al periodista, a la mesa de trabajo y a la emisora, pero Julio Sánchez Cristo desmintió tajantemente que este domingo salieran “6 publicidades” del Gobierno consecutivamente en el momento en el que se abrieron las urnas, como lo afirmó el futuro senador.

Gómez olvidó —razón por la que se lo tuvieron que recordar los periodistas— que es gracias a los medios de comunicación que se han destapado los mayores escándalos del Gobierno de Petro. Por ejemplo, la corrupción en la UNGRD se descubrió gracias a una investigación de Paula Bolívar en la misma emisora.

La confrontación verbal fue subiendo de tono a tal punto que Julio Sánchez Cristo tuvo que decirle a Gómez que “es imposible hablar con una persona que no escucha”.

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Finalmente, Enrique Gómez dijo que debía atender otra entrevista y le tiró el teléfono a Julio Sánchez Cristo.

Pero el hecho llamó la atención de los colegas y de otros medios de comunicación, pues los señalamientos de Enrique Gómez empiezan a hacer parte de una campaña en la que están ambos bandos: Iván Cepeda no aparece en los medios de comunicación y el presidente Gustavo Petro ataca constantemente a la prensa. Y ahora, el senador aliado de Abelardo de la Espriella también se va lanza en ristre contra los medios de comunicación.

Uno de los que hizo mención a este hecho fue Daniel Samper Ospina, quien publicó este mensaje:

Lo de Enrique Gómez en 6 AMW permite pronosticar que se nos vienen días difíciles para la prensa 😩 Toda mi solidaridad con los colegas. — Daniel Samper Ospina (@DanielSamperO) June 1, 2026

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: