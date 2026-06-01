Luego de que comenzaran a surgir respaldos desde distintos sectores políticos tras su paso a la segunda vuelta presidencial, Abelardo de la Espriella salió a fijar posición sobre una eventual alianza con los partidos tradicionales.

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(Vea también: “Venga solito”: Cepeda negó debate en Semana y retó a un duelo a Abelardo de la Espriella)

Según informó Noticias Caracol, el candidato estuvo reunido a puerta cerrada con su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, y equipo de campaña para afinar sus estrategias.

En ese sentido, a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el candidato afirmó que su compromiso es únicamente con los ciudadanos y reiteró que no negociará apoyos políticos, pese a los acercamientos que se han producido tras los resultados de la primera vuelta.

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De la Espriella también señaló que desde la noche de las elecciones distintos partidos y líderes políticos han decidido respaldar su aspiración presidencial para la segunda vuelta, aunque aclaró que esos apoyos no se traducirán en acuerdos burocráticos o compromisos políticos.

“No haré acuerdos ni con partidos, ni con dirigentes tradicionales, ni por debajo ni por encima de la mesa. El único compromiso que ofrezco es una gran unidad en defensa de la Patria para frenar las amenazas autoritarias que representan Petro y Cepeda”; indicó el aspirante.

Anoche lo dije en mi discurso: yo no soy político. He hecho un pacto con el Pueblo, y es el Pueblo quien lo está sellando en las urnas. Desde anoche, distintos partidos y numerosos líderes han decidido respaldar al Tigre en esta segunda vuelta. Todo ciudadano que, por… pic.twitter.com/GRqN9G6PAH — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 1, 2026

María Fernanda Cabal anunció su respaldo a De la Espriella Entre las figuras políticas que se pronunciaron tras los resultados de la primera vuelta está la senadora María Fernanda Cabal, quien manifestó públicamente su apoyo a la candidatura de Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta presidencial. A través de su cuenta de X, la congresista felicitó al aspirante presidencial y llamó a los ciudadanos a respaldarlo en las urnas. “Felicitaciones Abelardo de la Espriella, vamos firmes por la patria en segunda vuelta. El país a votar para derrotar a Petro y su camarada Cepeda. No nos podemos equivocar”, escribió. El mensaje de Cabal se conoció pocas horas después de que se confirmara el paso de De la Espriella al balotaje, en el que se enfrentará a Iván Cepeda. La senadora se convirtió así en una de las primeras dirigentes políticas de alcance nacional en expresar de manera abierta su respaldo al candidato. Su pronunciamiento se suma a otros apoyos que ha recibido De la Espriella tras la primera vuelta. Sin embargo, el aspirante presidencial aseguró que, aunque recibe con agrado estos respaldos, no establecerá acuerdos con partidos políticos ni con dirigentes tradicionales de cara a la definición de la Presidencia.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: