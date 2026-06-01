La discusión sobre los debates presidenciales de cara a la segunda vuelta del 21 de junio sumó un nuevo capítulo luego de que Revista Semana se ofreciera como escenario para un encuentro entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. La propuesta surgió después de varios días de intercambios públicos entre ambos candidatos sobre la conveniencia de realizar un cara a cara antes de la jornada electoral.

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El primero en reaccionar fue De la Espriella, quien aceptó de inmediato la invitación y aseguró que está listo para confrontar sus ideas con las del senador del Pacto Histórico. El abogado aprovechó el anuncio para lanzar un nuevo mensaje a su contendor, insistiendo en que debe reconocer plenamente los resultados que dejaron la primera vuelta presidencial.

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“Ya tenemos fecha y hora para el debate”, señaló el candidato, al tiempo que invitó a Cepeda a participar en el encuentro programado por el medio de comunicación. En su pronunciamiento, reiteró que la discusión debe darse en un escenario abierto al país y con la presencia de las principales figuras de cada campaña.

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Aquí está la fecha y la hora, debate en SEMANA, martes 9 de Junio a las 7 pm. Lo único que tienes que hacer @IvanCepedaCast es aceptar el resultado de la democracia que, sin razón diferente a querer desconocerla, te has negado a aceptar. Convoca a tu fórmula vicepresidencial,… https://t.co/hmiM0bGcup — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 1, 2026

De la Espriella también propuso que las fórmulas vicepresidenciales hagan parte del debate. Por ello, extendió la invitación a Aída Quilcué, compañera de fórmula de Cepeda, y a José Manuel Restrepo, quien lo acompaña en la carrera presidencial, para que participen en la conversación sobre el futuro del país.

¿Qué dijo Iván Cepeda de ir a debate con Abelardo de la Espriella en Semana?

Iván Cepeda respondió a la invitación para debatir con Abelardo de la Espriella en Semana y aseguró que nunca se ha negado a participar en un cara a cara de cara a la segunda vuelta presidencial. Sin embargo, el candidato del Pacto Histórico insistió en que antes de cualquier encuentro deben acordarse unas reglas mínimas que garanticen el respeto entre los participantes y el desarrollo adecuado de la discusión.

Durante una declaración pública, Cepeda cuestionó el comportamiento de su rival político y afirmó que las condiciones del debate no pueden ser impuestas de manera unilateral. “Nunca hemos negado la posibilidad de debatir, lo único que hemos planteado es que debe haber reglas claras para el debate. Si hay un candidato que amenaza a otros o al otro de hacerle daño físico y destriparlo, pues sí, hay que pedirle reglas para debatir”, manifestó.

El senador también lanzó fuertes críticas contra De la Espriella, señalando que no está acostumbrado a someterse a normas previamente acordadas. “Yo entiendo que al señor De la Espriella no le gustan las reglas, él está acostumbrado a jugar sin reglas”, dijo. Además, recordó que existen señalamientos públicos en contra del abogado y sostuvo que precisamente por eso considera indispensable pactar condiciones básicas antes del encuentro.

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Cepeda igualmente se refirió al papel de Semana como posible organizador del debate. Aunque reconoció la línea editorial de la revista, señaló que eso no representa un obstáculo para participar. “La revista Semana está claramente comprometida editorialmente y no lo niega. Debo decir, eso parece un acto de elemental honestidad, lo reconozco y lo valoro”, afirmó.

Con el fin de avanzar en la organización del evento, el candidato anunció que Gabriela Parra y Gabriel Becerra serán los representantes encargados de negociar las condiciones del debate por parte del Pacto Histórico y la Alianza por la Vida. Según explicó, no se trata de imponer un protocolo complejo, sino de acordar unas reglas mínimas que permitan una discusión respetuosa y centrada en las propuestas para el país.

Finalmente, Cepeda, que mandó carta a la FCF, dejó claro que espera un enfrentamiento directo con su contendor y no con otros integrantes de la campaña rival. “Es un duelo entre él y yo. Así que es con él. No busque ayudas periodísticas o con sus otras personas de su entorno. Él venga solito y ahí nos entendemos claramente”, expresó. Además, indicó que espera que el debate se concentre en programas de gobierno, argumentos y soluciones para los ciudadanos, y no en controversias personales.

#ColombiaDecide2026 | "Vamos a la confrontación política de segunda vuelta. Nunca hemos negado la posibilidad de debatir. Lo único que hemos planteado es que debe haber reglas claras para el debate": dijo Iván Cepeda. "El debate es entre él (De la Espriella) y yo. Es un duelo",… pic.twitter.com/lcOokE9L4Z — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) June 1, 2026

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: