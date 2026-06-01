La controversia que desató Aída Quilcué por una declaración sobre quienes estudiaron en las “mejores universidades del país” sigue dando de qué hablar. Luego de recibir críticas desde distintos sectores políticos y académicos, la candidata a la vicepresidencia por la fórmula de Iván Cepeda salió a explicar el alcance de sus palabras y aseguró que su mensaje fue interpretado de manera equivocada.

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La polémica comenzó durante un evento de campaña en Yopal, Casanare, cuando Quilcué afirmó que “aquellos que han estudiado en las mejores universidades del país lo único que nos dejaron fue aprender a robarse la plata del pueblo”. La frase se viralizó rápidamente y provocó cuestionamientos de usuarios, dirigentes políticos y miembros de la comunidad académica que consideraron que se trataba de una descalificación hacia los egresados de instituciones de educación superior.

Qué dijo Aída Quilcué tras polémica frase sobre las mejores universidades

Ante la reacción que provocaron sus declaraciones, Quilcué concedió una entrevista a La FM y explicó el sentido de sus palabras. La dirigente indígena aseguró: “Yo me referí a los estudiados que gobernaron este país y en las mejores universidades. Porque para nadie es un secreto que la política tradicional nos ha dejado el odio, la exclusión y el racismo. Por eso no dije, pero no me refería ni a los estudiantes, ni a los profesores ni a los intelectuales”.

La fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda insistió en que su crítica estaba dirigida a sectores de la política tradicional y no a quienes cursan o ejercen actividades académicas. En ese contexto, Quilcué recordó su cercanía con distintos procesos educativos dentro de comunidades indígenas y su participación en iniciativas relacionadas con la educación propia intercultural.

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Durante sus declaraciones, la candidata también defendió la importancia de combinar los saberes ancestrales con el conocimiento científico. “Sabemos que nuestras raíces son tan importantes y es tan importante la ciencia, que no es nuestra, pero que contribuye a este desarrollo del país”, afirmó.

La senadora también aprovechó para referirse a las críticas que ha recibido por no contar con formación universitaria formal. “Si bien yo no tengo esa formación académica no quiere decir que no tenga una formación política, real, del país, y que esto se complementa justamente con esa experiencia académica porque un gobierno no gobierna solo”, agregó.

Finalmente, la candidata reiteró que nunca tuvo la intención de descalificar a estudiantes o profesionales. “Así que yo les quiero decir que nos malinterpretaron pero no pasa nada, yo me siento tranquila porque no estoy diciendo que los jóvenes no sirven. Al contrario, los jóvenes tienen que avanzar en el estudio, en el acceso a profesionalizarse porque todo esto contribuye al desarrollo y a la paz del país”, concluyó.

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