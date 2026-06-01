La muerte de Alexander Avendaño Varelas, joven de 22 años, ocurrida el pasado 24 de mayo en el embalse El Peñol-Guatapé, continúa rodeada de interrogantes que son materia de investigación. El caso ha tenido una amplia repercusión nacional debido a la circulación de videos y a las acusaciones que se han multiplicado en plataformas digitales.

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En medio de esa controversia, María José Caro, una de las personas mencionadas por usuarios en redes sociales, aseguró que no participó en ninguna agresión física contra Alexander Avendaño, según recogió El Tiempo. La mujer sostuvo que llegó al lugar cuando ya había varias personas intentando controlar la situación y afirmó que su papel fue únicamente el de observadora.

Qué dijo una de las señaladas en el caso de Alexander Avendaño

Según relató el medio citado, la mujer reconoció haber expresado molestia por algunos comportamientos atribuidos al joven, pero insistió en que nunca lo golpeó ni promovió acciones violentas en su contra. Además, señaló que gran parte de los señalamientos que circulan en internet corresponden a versiones que, según ella, no reflejan lo sucedido.

La mujer también reveló que ha recibido amenazas de muerte desde que su nombre comenzó a aparecer en publicaciones relacionadas con el caso. Por esa razón, decidió acudir ante la Fiscalía para presentar denuncias y buscar protección para ella y sus familiares.

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Otra de las personas que ha hablado públicamente es el hombre conocido como ‘DJ Coco’, quien manifestó preocupación por la seguridad de su entorno familiar tras verse involucrado mediáticamente en la tragedia. Tanto él como otros señalados han expresado su disposición para colaborar con las investigaciones y aportar la información que les sea requerida.

Mientras tanto, la familia Avendaño Varelas se concentró en despedir a Alexander. La velación tuvo lugar en San Cristóbal durante la noche del 31 de mayo y las exequias se celebraron este 1 de junio en una parroquia del mismo sector, antes de su traslado al cementerio local.

Tras las ceremonias fúnebres, personas cercanas al joven convocaron a la comunidad a un acto de memoria y reflexión, mientras continúan recopilando pruebas para esclarecer lo ocurrido.

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