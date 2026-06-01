Wendy Sepúlveda, de 24 años, falleció después de permanecer seis días en estado crítico por las graves quemaduras que le ocasionó un ataque cometido por su expareja sentimental en Neiva.

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La mujer había sido trasladada al Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín debido a la gravedad de las lesiones, que comprometían cerca del 80 % de su cuerpo. Wendy Sepúlveda había resultado herida luego de que, presuntamente, fuera rociada con gasolina y posteriormente incendiada durante un encuentro con su expareja.

La muerte de la joven fue confirmada por su madre, Nelly Narváez, quien en declaraciones citadas por Blu Radio, contó los difíciles momentos que vivió junto a su hija en el centro asistencial. La mujer aseguró que estaba acompañándola cuando los equipos médicos detectaron que ya no presentaba signos vitales y recibió la noticia de su fallecimiento por parte de los profesionales de salud.

Qué se sabe del caso de Wendy Sepúlveda y del presunto feminicida

En medio del dolor, la madre de Wendy pidió justicia y exigió que el presunto responsable reciba la máxima condena contemplada por la ley. Nelly Narváez manifestó que espera que el caso no quede impune y que las autoridades actúen con contundencia frente a los hechos que acabaron con la vida de su hija.

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Según información de la Fiscalía citada el medio, el ataque ocurrió la noche del pasado 26 de mayo en el barrio El Obrero de Neiva. La investigación indica que Wendy Sepúlveda acudió al lugar tras acordar un encuentro con quien había sido su pareja sentimental. Allí, presuntamente, el hombre aprovechó su estado de indefensión para atacarla y luego escapar.

Las autoridades también establecieron que la víctima habría enfrentado un ciclo de violencia previo por parte del señalado agresor, un aspecto que ahora toma relevancia dentro del proceso judicial. Estos antecedentes hacen parte de las líneas de investigación que avanzan en el expediente.

Por este caso fue capturado Yesid Alexander Rojas, conocido con el alias de ‘El Mudo’, en un operativo adelantado por funcionarios del CTI de la Fiscalía con apoyo de la Policía Metropolitana de Neiva. Inicialmente, el hombre aceptó el cargo de feminicidio agravado en grado de tentativa. Sin embargo, tras la muerte de Wendy Sepúlveda, el proceso continuará por el delito de feminicidio agravado.

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